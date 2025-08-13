Tres pueblos evacuados y dos carreteras cortadas por el incendio de Jarilla

Dos incendios se encuentran este miércoles activos y no controlados en la zona de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia (tres pueblos que se encuentran evacuados desde anoche), y en Casares de las Hurdes, un fuego que preocupa especialmente al Plan Infoex, según ha comunicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, al término de la reunión que ha mantenido el CECOPI. Extremadura continúa en nivel 2 tanto del Infoex como del Plan Especial de Protección Civil para Emergencias en toda la región, con más de cien militares de la UME trabajando en la comunidad en apoyo a los forestales extremeños.

“La actividad tormentosa de la tarde del martes fue absolutamente extraordinaria, intensísima en carga eléctrica”, afirma el consejero, que atribuye a la sucesión de rayos los 18 incendios que se han venido encadenando desde la tarde del martes: Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara y Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Santibáñez el Alto, Casares de las Hurdes y Cilleros.

En estos momentos se trabaja en la extinción de las llamas de uno más, en Cadalso, con buenas previsiones, y los efectivos tienen también encarrilado el de Santibáñez el Alto. En cambio preocupa Jarilla, que podría tener una evolución positiva durante la mañana, pero se esperan malas condiciones climatológicas por la tarde, y por ello se pide paciencia a los evacuados de los tres pueblos que permanecen en Plasencia (pabellones y seminario) y en Baños de Montemayor (hay una docena de mayores con situaciones más delicadas en la residencia).

Pero preocupa sobre todo Casares de Hurdes, en un sitio inaccesible para los efectivos a pie y donde los aviones no han podido entrar aún por la situación tormentosa. De hecho, el CECOPI espera que lo hagan cuanto antes en la mañana de este miércoles. Las Hurdes siempre plantea un problema mayor por su orografía, muy compleja.

Fue en la tarde del martes cuando un fuego virulento en el término municipal de Jarilla, en la comarca de Trasierra, junto a la A-66, ascendió en dirección a Villar de Plasencia y Cabezabellosa, hacia terrenos del Valle del Jerte. A las 19.15 horas, se declaró de nivel 1 de peligrosidad. La simultaneidad de incendios obligó a que el Infoex elevara el nivel de operatividad 2 en toda la región y a las 21.30 horas, el gobierno extremeño declaró al situación operativa 2 del Infocaex y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Más de 700 evacuados

A esa hora, ya había dos pueblos evacuados: 140 habitantes de Jarilla y 230 de Villar de Plasencia. También se ordenó el confinamiento de las 430 personas que residían en Cabezabellosa, aunque más tarde fueron también evacuados. Muchos evacuados han pasado la noche en pabellones de Plasencia (el polideportivo, el de la Data y San Miguel), confirma el ayuntamiento de la ciudad, que habilitó anoche baños y duchas en estos lugares.

Algunas personas mayores han podido descansar en el centro religioso La Diócesis, como es el caso de los padres de Juan Antonio García, de 53 años y natural de Villar. Él ha preferido dormir en su coche, porque no es capaz de descansar en un lugar lleno de gente, afirma en declaraciones a este diario. "Mis hijas han dormido con amigas y mi suegro es dependiente y le han trasladado a la residencia de Montemayor", explica.

La Guardia Civil informó esta madrugada del cierre de la CC-213, de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia; y la CC-214, el acceso desde la N-630 a Jarilla, que a primera hora de la mañana continúan cortadas.

Fotogalería | Las imágenes del incendio de Jarilla: más de 700 vecinos evacuados /

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista lo venía advirtiendo durante la jornada: «La situación tormentosa podría producir incendios por rayos». Fue así, por un rayo, como comenzó el incendio de Jarilla y en el que el dispositivo de emergencia ha movilizado a más de 200 efectivos de extinción, entre los que se encuentran 110 militares de la UME, cinco unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, cinco técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos; y los alcaldes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

18 fuegos en total

En Trujillo también se alcanzó el nivel 1 a las 20.00 horas, si bien se desactivó a las 21.20 por la intervención de 2 unidades de bomberos forestales, 1 medio aéreo y agentes del Medio Natural. A la una de la madrugada aún permencían activos los incendios de Villar del Pedroso, Jarilla (donde se ha ubicado el puesto de mando para seguir toda la situación), y Malpartida de Plasencia, y la Junta informaba de otros en Navalmoral de la Mata, Santibáñez el Alto, Casares de las Hurdes y Cilleros.

En total, hasta dieciocho incendios forestales se registraron en la tarde-noche-madrugada del lunes al martes, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Sara García Lamelas

El de Villar del Pedroso, estabilizado al 100%

La cadena de fuegos comenzó realmente en la tarde del lunes, cuando se desató un fuego cuya rapidez sorprendió a los vecinos del municipio toledano de Navalmoralejo. Los 90 residentes fueron desplazados hasta la localidad vecina, Villar del Pedroso (Cáceres), situada a tan solo cinco kilómetros, donde a su vez, los 800 residentes que alberga durante el verano fueron evacuados hacia una zona de escape, junto al colegio, cuando un amplio frente de llamas alcanzó la parte Este del pueblo. En total hay más de 3.250 hectáreas arrasadas, de ellas 2.450 pertenecen a Extremadura.

Hacia las once de la noche del lunes, el mando conjunto de Castilla-La Mancha y Extremadura los confinó en sus casas, donde han pasado 32 horas hasta que este miércoles, a las siete de la mañana, esperaban poder salir por fin a la calle, con el incendio 100% estabilizado.