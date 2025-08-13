Una tormenta deja sin electricidad varias viviendas en La Roca de La Sierra

La caída de un rayo a última hora de la tarde de este martes en los aledaños de la plaza España de la localidad pacense de La Roca de la Sierra dejó varias viviendas de la zona sin suministro eléctrico. El impacto dañó el cableado, afectando también al alumbrado público.

“Cayó una buena tromba de agua y con mucho rayo”, apunta Luis Pilo, alcalde de este municipio. “Nos pilló desprevenidos, no pensábamos que iba a ser para tanto”, añade. Fue algo pasadas las ocho de la tarde cuando se produjo este episodio, que acabó por dejar sin luz varios inmuebles. En cualquier caso, puntualiza Pilo, “se han dado prisa, la verdad es que los servicios de emergencia de Iberdrola actuaron bien”, de forma que la mayor parte de los problemas se arreglaron de forma rápida, en apenas unas horas. "Solo quedó una pequeña parte" por recuperar “que esta mañana la han hecho”, remacha.

Sin más desperfectos

A finales de 2022, la borrasca Efrain causó el desbordamiento del arroyo Rivera de la Troya que atraviesa esta localidad, provocando la inundación de decenas de casas y cuantiosos desperfectos. Esta vez, que tenga conocimiento el ayuntamiento por el momento, no se han producido daños de este tipo en ningún hogar. La tormenta “no fue una cosa prolongada, una media hora”. El cauce “no cogió agua, ahora el terreno está seco y se lo traga todo”, señala el alcalde.