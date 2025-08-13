Los vecinos atrapados en Cabezabellosa, rodeados por el fuego y sin luz en sus casas: "Es una ratonera"

El incendio declarado en Jarilla, que evolucionó ayer hacia Villar de Plasencia y Cabezabellosa, ha vuelto a descontrolarse porque se han aliado las peores condiciones climáticas posibles, y va "incierto", "muy activo" de nuevo hacia Cabezabellosa, donde anoche los bomberos "se jugaron la vida". El consejero de Presidencia, Abel Bautista, explica que allí quedan algunos vecinos que se negaron a la evacuación (las tres poblaciones fueron desalojadas) y en estos momentos no existe una vía de seguridad para que las fuerzas del orden puedan entrar a por ellos.

La Guardia Civil, además, señala que los vecinos que permanecen en el pueblo se han quedado incomunicados por el corte de suministro eléctrico.

Les avisan vía ES-ALERT

El 112 ha procedido al envío masivo de ES-Alert para que aquellas personas que se encuentran en el pueblo permanezcan confinadas en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas hasta que sea posible una vía segura de evacuación.

Bautista, visiblemente preocupado y a la vez indignado frente a esta situación, de la que ha venido advirtiendo toda la mañana, habla de "ratonera" y de "situación crítica". Afirma que se va a intentar abrir una vía de escape y que avisarán a esos vecinos también vía ES-ALERT para que salgan, pero ni siquiera esta opción está asegurada a corto plazo, "no hay certeza". Los efectivos "lo van a intentar y van a hacer lo posible". También se han dado instrucciones a la Guardia Civil para que, llegado el caso, y siempre y tengan el 100% de seguridad, puedan subir al pueblo y obligarles a bajar.

“Se han cumplido los peores pronósticos: el viento es intenso, cambiante, la temperatura muy alta y la humedad muy baja, lo que ha conllevado una reactivación importante del incendio, de vuelta hacia Cabezabellosa, que ya se había atacado suficientemente esta mañana poniendo a salvo los bienes, pero en este momento está intenso en Cabezabellosa, poniendo en peligro determinadas viviendas, pero lo que es más importante, poniendo en peligro a las personas que no han querido salir”, ha declarado Bautista.

No querían abandonar sus bienes

El consejero ha desvelado que, cuando en la mañana de este miércoles ha incidido en que no se permitirá que los evacuados se queden en sus casas, lo hacía porque había vecinos de Cabezabellosa que no habían querido abandonarlas para proteger ellos mismos sus bienes, “por eso pedimos que nadie se haga el héroe”.

“Ya no es que se quiera usar la fuerza para desalojarlos, es que ahora mismo ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas para subir y sacarlos. No hay condiciones de seguridad”, lamenta.

Esas personas, prosigue Bautista, “se han puesto en riesgo ellas mismas, han puesto en riesgo al operativo que aquí trabaja y probablemente estén poniendo en riesgo a aquellos familiares que, siendo ya conscientes de la situación, están pidiendo que hagamos lo posible para sacarlos, y cuando eso sucede, pues se pueden cometer imprudencias que hagan que haya todavía más gente que se ponga en peligro”, ha dicho Bautista visiblemente preocupado.

No se sabe cuántos vecinos son

Ni siquiera se conoce el número de personas atrapadas en Cabezabellosa, porque los que se han quedado no han dado datos concretos de cuántos hay en esas viviendas. Se sabe que hay vecinos en los tres municipios, pero los de Cabezabellosa están “en un peligro cierto”. Por tanto, el Puesto de Mando Avanzado no dispone de información precisa y pide la colaboración de los familiares para saber, si se abre una vía de escape, a dónde ir exactamente a por esas personas.

“La Guardia Civil va a subir subiendo va a subir siempre y cuando tenga el 100% de las condiciones de seguridad. Son servidores públicos que han hecho lo que tenían que hacer, han dado las indicaciones, han cortado las carreteras, han informado a la población, los han acompañado a por medicamentos de primera necesidad, hanido casa por casa, pero ahora lo que no podemos hacer es ponerlos en peligro porque haya habido personas que no han seguido las indicaciones”, indica el mando del CECOPI.