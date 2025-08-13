Así se vive el incendio desde el puesto de mando en Jarilla: "Es muy triste ver arder nuestra sierra"

El paisaje desde el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla es desolador. Una gran cortina de humo negro se eleva desde los dos focos principales que se aprecian en el monte, entre Jarilla y Cabezabellosa. Todo es gris. El calor es sofocante y el viento alterna claros y nubes. Pero, sobre todo, el olor a ceniza se queda pegado a la ropa… y también lo hará a la memoria.

En el recinto, botellas de agua, neveras, toldos y sombrillas conviven con el ir y venir de efectivos. Suben y bajan la escalera del furgón del 112 —que integra todos los sistemas logísticos—, responden llamadas, gestionan avisos. La coordinación es absoluta. Por los walkie-talkies de la Guardia Civil se escuchan peticiones: "Una mujer necesita subir a su casa a cambiarse la diabetes del brazo". A pocos metros, desde un camión de la UME, un militar se comunica con la brigada en el frente. Informan sobre el viento, que sigue amenazando la extinción del fuego.

El dispositivo de coordinación del 112. / Jorge Valiente

Un despliegue sin pausa

En el incendio trabajan en este momento unos 85 bomberos forestales del Plan Infoex y alrededor de 120 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), sumando un total de unos 200 efectivos en labores de extinción. A ellos se añaden técnicos, agentes del medio natural y siete medios aéreos que sobrevuelan la zona descargando agua sobre los focos.

En el centro de operaciones, todos los equipos están presentes. Una tienda de campaña y un hummer de la UME bordean el recinto, con vehículos que entran y salen de forma constante. En la parte central se encuentran los profesionales al mando del Centro de Gestión de Incendios Forestales del Infoex.

Los equipos de la UME en el puesto de mando. / JORGE VALIENTE

El director general, José Antonio Bayón, recibe en tiempo real toda la información: posiciones de los bomberos forestales, ubicación de los medios aéreos y las imágenes que estos envían. Con esos datos, elabora un plan de extinción y decide dónde posicionar los recursos. Señala que, por el momento, la superficie afectada se estima en unas 1.250 hectáreas y el perímetro del incendio ronda los 26 kilómetros.

Refugio y apoyo a los evacuados

En los laterales se mantienen dos ambulancias y un camión de apoyo al incendio de Cruz Roja. El coordinador de la Unidad de Emergencias, Víctor Gallego, detalla que desde que ayer se activó el nivel 2 del Infoex, su equipo trabaja en varias áreas.

La evacuación, recuerda, fue la parte "más dura y estresante" de la jornada anterior: ambulancias para personas encamadas, vehículos adaptados para quienes tienen movilidad reducida y coches para vecinos sin medios para salir por su cuenta. Dispusieron el albergue, instalado en el pabellón Ciudad de Plasencia, con unas 280 plazas operativas, junto con 500 adicionales. Además, ofrecen avituallamiento para intervinientes y personas desalojadas. En total, para la mediodía de hoy se han solicitado más de 600 picnics.

"Ha habido casos de crisis de ansiedad entre desalojados, algo normal cuando las personas no quieren dejar sus casas o sus pertenencias", reconoce Gallego.

Tensión y resistencia vecinal

Al otro lado de la carretera se encuentra el hostal restaurante Asturias, donde varios vecinos esperan noticias. La vista es estremecedora: el monte arde y la cortina de humo es, cada vez, más alta y negra.

Allí se encuentra Andrés Galván, que se está encargando de atender a las gallinas de su familia y cuenta que ha podido subir al corral durante quince minutos, escoltado por la Guardia Civil. A su lado, su primo José Luis Moreno recuerda la noche en vela: "Estábamos todos sentados en las sillas del bar, en fila, porque era un espectáculo verlo… y acabamos durmiendo aquí".

Ambos coinciden en la misma frase, breve y amarga: "Es nuestra sierra, nuestra casa, y es muy triste ver cómo se quema".