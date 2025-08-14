El 112 Extremadura activa este jueves el nivel rojo en las Vegas del Guadiana y mantiene el naranja en el resto de la región

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, situándolo en nivel rojo hasta las 21:00 horas de hoy jueves, 14 de agosto. Además, el resto de las comarcas extremeñas continúan en un nivel naranja.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) podrían alcanzarse los 44 grados centígrados en las Vegas del Guadiana.

De igual modo, y en el nivel de alerta naranja, los termómetros podrían situarse en los 42 grados centígrados en las comarcas cacereñas de Tajo, Alagón, y en La Siberia extremeña, Tierra de Barros y La Serena, en la provincia pacense.

Las previsiones indican que en la Meseta Cacereña se podrán alcanzar los 41 grados centígados; mientras que en el Sur de Badajoz y en el Norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez los termómetros registrarán los 40 grados centígrados.