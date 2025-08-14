Altas temperaturas
El 112 Extremadura activa este jueves el nivel rojo en las Vegas del Guadiana y mantiene el naranja en el resto de la región
La situación se mantendrá hasta las 21:00 horas de este jueves
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, situándolo en nivel rojo hasta las 21:00 horas de hoy jueves, 14 de agosto. Además, el resto de las comarcas extremeñas continúan en un nivel naranja.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) podrían alcanzarse los 44 grados centígrados en las Vegas del Guadiana.
De igual modo, y en el nivel de alerta naranja, los termómetros podrían situarse en los 42 grados centígrados en las comarcas cacereñas de Tajo, Alagón, y en La Siberia extremeña, Tierra de Barros y La Serena, en la provincia pacense.
Las previsiones indican que en la Meseta Cacereña se podrán alcanzar los 41 grados centígados; mientras que en el Sur de Badajoz y en el Norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez los termómetros registrarán los 40 grados centígrados.
Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
Por su parte, se aconseja a la ciudadanía:
- Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día
- Beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados
- Evitar comidas copiosas
- No consumir bebidas alcohólicas
- Reducir la actividad física
- Permanecer en lugares ventilados o acondicionados
- Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.
- En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar
- Mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación
- Pestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación
- En caso de necesidad, ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
