El avispón asiático aterriza en Alburquerque: 26 ejemplares detectados

La temida avispa asiática (vespa velutina), un insecto de origen chino que perjudica seriamente a las colmenas, ha llegado a la localidad pacense de Alburquerque. Según ha informado este jueves el primer edil, Manuel Luis Gutiérrez, se ha detectado por primera vez en el municipio la presencia del también llamado avispón, en el marco del programa de vigilancia activa que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura desarrolla en la zona fronteriza con Portugal.

Este dispositivo cuenta con una red de 80 trampas específicas distribuidas en distintas localidades para la detección temprana de esta especie invasora, que supone una grave amenaza para la biodiversidad y la apicultura. Gracias a este seguimiento, hasta mayo de 2024 se habían capturado 593 ejemplares en seis municipios, más de la mitad en uno de ellos: Valencia de Alcántara (304). Le siguen Herrera de Alcántara (91), La Codosera (86), Cedillo (68), Valverde del Fresno (41) y Santiago de Alcántara (3).

En la campaña de 2025, y tras meses de vigilancia entre marzo y junio, se han capturado en Alburquerque un total de 26 avispones. En concreto, estas capturas se han producido en las zonas conocidas como La Pernadas, Valdegafeño y Silvestre. El ayuntamiento alburquerqueño recuerda que esta detección subraya la importancia de la colaboración ciudadana para la identificación y control de la especie.

Protocolo de la Junta

En este sentido, la institución local reitera su compromiso de trabajar junto al Ejecutivo autonómico para minimizar el impacto de esta plaga en el entorno natural y en las actividades económicas que dependen de él. Cabe señalar que la orden por la que se aprobaba el protocolo para el control y erradicación del avispón asiático en Extremadura se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en mayo de 2021.

En el documento se establece, por un lado, un programa de vigilancia pasiva que fija el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 como número de referencia para la recogida de todos los avisos relacionados con la presencia de la vespa velutina en la región. Desde esta entidad se remiten las notificaciones al equipo de gestión de especies exóticas invasoras del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas que las verifica. En caso positivo de nidos procede, además, a su neutralización.