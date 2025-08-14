Carreteras cortadas, ampliación de pabellones y el viento como principal enemigo ante el incendio de Jarilla

En el pabellón municipal de Plasencia, conocido como La Bombonera, las colchonetas ya ocupan todo el recinto. Con un fuego que ha arrasado más de 4.600 hectáreas y se extiende hacia Oliva, las medidas de acogida van en aumento. En este polideportivo, acondicionado como punto de refugio, esperan y duermen unas 250 personas procedentes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, trasladadas por la cercanía de las llamas.

Atención a los evacuados

El alcalde de Plasencia, Francisco Pizarro, acude cada cierto tiempo para saludar a los vecinos, escuchar sus peticiones y supervisar que nada falte. Consciente de que la incertidumbre se multiplica con las horas, señala que “la segunda noche siempre es la más difícil. Empieza el desasosiego y aumentan los rumores”. Por eso pide que la información se consulte solo por canales oficiales y medios que difundan datos contrastados, para evitar generar más ansiedad.

Tras su participación en el CECOPI, hace un llamamiento a la calma: “El principal enemigo ahora es el viento. Tenemos la esperanza de que se calme y los equipos puedan estabilizarlo pronto”.

Medidas de acogida previstas con antelación

Aunque el municipio de Oliva permanece confinado, Pizarro asegura que la ampliación de las medidas de acogida estaba prevista incluso antes de que ocurriera, por la incertidumbre sobre la evolución del fuego. Esta mañana se ultimaban detalles en recintos adicionales: limpios, con luz y agua, listos para acoger el desalojo de otro municipio si fuera necesario. “Todo está coordinado con la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud y el Sepad”, asegura.

El pabellón de La Bombonera está lleno, y el Ayuntamiento ha habilitado otros dos —La Data y San Miguel— con capacidad para unas 120 personas cada uno. También se han reservado espacios para mayores o dependientes: 25 plazas en el Seminario Mayor, 50 en el socio-sanitario (antiguo psiquiátrico) y otras en Hermanitas de los Pobres o la Casa Sacerdotal.

En el caso de Oliva, cuya población ronda las 300 personas, Pizarro recuerda que muchos vecinos tienen vivienda en Plasencia y pasan aquí el verano, lo que reduce en un 30% el número de evacuados potenciales. “Con un solo pabellón cubriríamos un eventual desalojo”, apunta.

FOTOGALERÍA | Las imágenes del tercer día del incendio en Jarilla / Jorge Valiente / Toni Gudiel

Prevención frente al avance del fuego

Sobre la posibilidad de que el incendio alcance Plasencia, el alcalde insiste en que el término municipal comienza “a muchos kilómetros de donde estamos”, pero confirma que se realizan trabajos preventivos en la zona de Valcorchero, junto a Cabezabellosa, humedeciendo el terreno para crear una primera barrera. “En este momento, el viento sopla hacia el norte, así que mantenemos la calma”, explica.

En el pabellón, algunos vecinos ofrecen su ayuda para rescatar ganado o colaborar en el terreno. Pizarro entiende la preocupación, pero rechaza la idea: “El fuego no lo controla nadie; hay que dejarlo en manos de profesionales: la UME, el Infoex, los bomberos forestales… Nuestra tarea aquí es garantizar que los evacuados estén bien atendidos”.

Cortes de carreteras y coordinación de medios

Se han efectuado cortes y desvíos en las carreteras. Para facilitar las labores de extinción, los medios aéreos actúan en la A-66 y la N-630, y “todo ese tramo está cerrado” entre Plasencia y Casas del Monte. La única opción para ir hacia el norte es por Montehermoso, y el Ayuntamiento ha pedido evitar la rotonda de esa carretera para no colapsar el tráfico con curiosos. Hacia el sur, los conductores deben atravesar la avenida Martín Palomino antes de reincorporarse a la autovía. También está cortado el acceso por la carretera del puerto desde el hospital Virgen del Puerto, para refrescar la zona limítrofe con Villar, Cabezabellosa y Oliva.

La coordinación, asegura el alcalde, es “absoluta”. “No tenemos carencias de nada. Trabajamos junto al SES, el Sepad, los servicios municipales y de la Junta, colegios profesionales, Cáritas, la Diócesis… No es fácil coordinar a tanta gente, pero se está haciendo muy bien. En el frente, la colaboración entre UME, Infoex y bomberos también es excelente”, concluye.

El único obstáculo sigue siendo el mismo: el viento que, a cada racha, decide el rumbo del incendio.