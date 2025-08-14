Más de cien militares trabajan en el incendio de Jarilla y se instalan en el Palacio de Congresos de Plasencia

Fue en la tarde del martes cuando los rayos de las tormentas que afectaron a la región (más de 700) provocaron, entre otros, un incendio forestal en el término municipal de Jarilla. El fuego, con un perímetro que alcanza los 48 kilómetros y las 4.625 hectáreas, evolucionó hacia Villar de Plasencia y Cabezabellosa, en el triángulo entre las comarcas cacereñas de Trasierra, Jerte y Ambroz.

A las 19.15 horas de ese día ya estaba declarado el nivel 1 de peligrosidad. La simultaneidad de incendios obligó a que el Infoex elevara el nivel de operatividad 2 en toda la región, y el Gobierno extremeño declaró la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), solicitando la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Desde entonces, más de cien militares se han desplegado en la zona y trabajan en labores de extinción. Los profesionales se han instalado en el Palacio de Congresos de Plasencia.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, confirmó que anoche había más de 300 efectivos de la UME y el Infoex actuando "a pleno rendimiento". A pesar del esfuerzo, las condiciones meteorológicas no favorecieron la situación y el fuego avanza sin control desde primera hora de la mañana de este jueves, obligando a confirnar Oliva de Plasencia y a cortar 25 kilómetros de la A-66.

Preparados para combatir catástrofes

La UME nació en 2005 como una respuesta a la necesidad del Estado de contar con una unidad especializada en emergencias, para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en casos de grave riesgo, catástrofes o calamidades. Los profesionales son instruidos para la actuación frente a incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas, derrumbes, riesgos tecnológicos, etc. También disponen de una preparación específica en formación sanitaria de emergencia.

Actualmente, hay cinco batallones repartidos por España y un total de 3.278 militares preparados para actuar en situaciones de emergencia.

La UME en el incendio. / Jorge Valiente

Numerosos medios volcados en la extinción

Además de los efectivos de la UME, el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a 80 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos.

Actualmente, son 321 los efectivos que combaten las llamas, "sin descartar que se puedan ir sumando más a lo largo de la jornada", señala Bautista. En este sentido, ha agradecido a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid su "ayuda y su puesta a disposición desde el primer momento". En esta misma línea, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dado las gracias este jueves a sus homólogos de Andalucía, Juanma Moreno, de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su "puesta a disposición de medios, su generosidad y su ayuda" en la lucha contra los incendios forestales.

"Agradezco también a todos los efectivos que esta noche han hecho frente al incendio en unas condiciones extremas. Pido nuevamente a toda la población su colaboración, el seguimiento de las recomendaciones e instrucciones de la dirección de la emergencia y las autoridades", subraya la presidenta.

Efectivos de BRIF en el incendio. / BRIF

La Guardia Civil ayuda a los vecinos que necesitan volver

En la noche del miércoles, se procedió al rescate de 19 vecinos de Cabezabellosa que se habían quedado atrapados e incomunicados en el pueblo debido a que rechazaron la evacuación en un primer momento y el fuego evolucionó hasta rodear el pueblo. Un convoy de emergencia formado por patrullas de la Guardia Civil, Protección Civil, ambulancia SVB, transporte adaptado de 9 plazas y un VIR 4x4 consiguió entrar en el lugar y sacar a los residentes, que fueron evacuados al pabellón municipal de Plasencia.

Cabe recordar que más de 700 personas permanecen evacuadas (de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia) y han pasado ya nos noches fuera de sus viviendas. Entre los evacuados, 320 personas permanecen alojadas en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia y otras 50 personas vulnerables están repartidas entre el Seminario de Plasencia, la residencia de Baños de Montemayor y la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia. Otras han preferido instalarse en casas de familiares o amigos en otras zonas de la comarca.

Desde entonces, la Guardia Civil está ayudando en tareas de desplazamiento a los vecinos que necesiten volver momentáneamente a sus casas para coger medicamentos, abastecer a sus ganados y otras cuestiones personales.