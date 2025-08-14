En Directo

Directo | Corrida de toros en Herrera del Duque con Escribano, Perera y de Justo

Se lidiarán reses de la ganadería Murteira Grave

Emilio de Justo en la plaza de toros de Herrera del Duque

Emilio de Justo en la plaza de toros de Herrera del Duque / Jesús Gutiérrez

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Cartel de lujo para los aficionados de Herrera del Duque con tres figuras del momento: el sevillano Manuel Escribano y los extremeños Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo.

Sigue el minuto a minuto a partir de las 20.00 horas este jueves, 14 de agosto.

Cartel taurino

Cartel taurino / Ayto. Herrera del Duque

