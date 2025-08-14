En Directo
Tauromaquia
Directo | Corrida de toros en Herrera del Duque con Escribano, Perera y de Justo
Se lidiarán reses de la ganadería Murteira Grave
Cartel de lujo para los aficionados de Herrera del Duque con tres figuras del momento: el sevillano Manuel Escribano y los extremeños Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo.
Sigue el minuto a minuto a partir de las 20.00 horas este jueves, 14 de agosto.
