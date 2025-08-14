Ecologistas Extremadura recurre la caza en Monfragüe ante el ministerio

La Asociación Ecologistas Extremadura ha presentado formalmente un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra el Decreto 79/2025, de 15 de julio, que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe. La organización denuncia que el texto aprobado "vulnera la legislación de Parques Nacionales y del Patrimonio Natural, al abrir la puerta a la caza deportiva, la suelta de perros de rehala, animales que pueden atacar y matar especies protegidas y cuya presencia es incompatible con la conservación del Parque, y la alteración del ecosistema en este espacio protegido", señala en nota prensa.

Según el coordinador de Ecologistas Extremadura, Pablo Ramos Duro, el PRUG “supone un retroceso histórico en la protección del Parque Nacional y favorece intereses cinegéticos bajo el pretexto del control de especies, en contra de la finalidad de conservación que marca la ley”. La asociación, que también ha recurrido esta normativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, subraya que permitir estas actividades pone en riesgo especies protegidas como el lince ibérico, dificulta la posible vuelta del lobo ibérico y provoca molestias, estrés y desplazamiento de fauna silvestre.

Principales alegaciones

Además de contravenir la legislación, entre las principales alegaciones contenidas en el recurso figuran las del “impacto negativo de la caza y de los perros de rehala en la fauna, con antecedentes de ataques a especies protegidas”; ausencia de justificación “técnica y científica para emplear métodos cinegéticos en lugar de controles selectivos realizados por personal especializado del parque”; que no plantea la reintroducción del lobo ibérico, “pese a su potencial”, para regular de forma natural la población de ungulados y reducir enfermedades como la tuberculosis; y los riesgos que pueden ocasionarse para los “visitantes” y la imagen turística del Parque Nacional “debido a disparos, ruido, munición de plomo y restricciones de acceso por monterías”.

Por todo ello, se requiere “la revocación o modificación del PRUG para que quede expresamente prohibida la participación de cazadores deportivos o comerciales en acciones de control, así como la suelta de perros en el Parque. Reclama que estas actuaciones sean realizadas únicamente por agentes medioambientales o personal del Organismo Autónomo de Parques Nacionales”.

Asimismo, se exige incluir al lobo ibérico como elemento clave de conservación y paralizar cautelarmente cualquier actividad cinegética y suelta de perros que “según declaraciones recientes la Junta de Extremadura” se empezarían a realizar en el próximo octubre. “Monfragüe es patrimonio de todos, no un coto privado de caza. Su conservación exige rigor científico, respeto a la biodiversidad y cumplimiento estricto de la ley”, concluye Ramos.