Facturación en Extremadura: la industria sube un 1% y los servicios un 3,6 % en junio

La facturación de la industria extremeña subió un 1% en junio en tasa interanual, con una caída del 3,7% de media en lo que va de año, mientras que la cifra de negocios del sector servicios de mercado se incrementó un 3,6% en ese mes, con un aumento de un 2,2% en lo que va de año. De esta forma lo reflejan sendas estadísticas de estos sectores publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto a la ocupación en el sector servicios, esta creció un 0,9% en junio en relación al mes anterior, un 0,6% si se compara con junio de 2024 y un 0,2% de media este año.

En España, la facturación de la industria subió en junio un 3,4% sobre un año antes, con lo que sale de la zona negativa en que se situó los dos meses anteriores. Corregido el efecto del calendario, es decir, según los datos desestacionalizados, la industria facturó un 1,8% más que en junio de 2024, por lo que se trata de la cifra más elevada desde enero de este año, cuando creció en el mismo porcentaje.

Destino de las ventas

La tasa desestacionalizada de junio es 1,4 puntos superior a la de mayo y confirma el signo positivo que se viene observando desde noviembre de 2024, con la única excepción del pasado abril (cayó un 1%). Por destino geográfico de las ventas, todos los mercados presentaron tasas anuales positivas en junio, pero especialmente destacadas en la zona no euro, donde el aumento fue del 3,6%, frente a una caída del 6,1% en mayo pasado.

En el mercado exterior de la zona euro la facturación industrial subió el 2,8% y en el mercado interior las ventas aumentaron el 2,1%, también recuperando posiciones respecto al mes anterior en ambos casos. Por destino económico de los bienes, cuatro de los cinco sectores presentaron tasas mensuales positivas, entre los que destacó bienes de equipo (4,9%), seguido de energía (1,5%). El único sector que descendió fue bienes de consumo no duraderos (un 0,2 %).

Por último, cabe indicar que el índice de ventas aumentó respecto a junio de 2024 en 16 comunidades autónomas y disminuyó únicamente en Andalucía (un 3,2%). Los mayores incrementos se produjeron en las regiones de Baleares (16,9%), Madrid (11,8%) y Asturias (8,5%). Por su parte, Extremadura fue la segunda con una menor subida (1%), tan solo por delante de Galicia (0,5%).