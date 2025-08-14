El fuego no da tregua: Extremadura afronta su cuarta noche con más incendios y evacuaciones

No hay descanso para los efectivos de extinción. Tampoco para algunos extremeños que llevan tres noches fuera de sus casas. Cuando unos incendios comienzan a estabilizarse, otros cogen fuerza. La situación de los fuegos en la comunidad sigue siendo preocupante en la noche de este jueves: cuando llegaban las primeras noticias de que Jarilla podría comenzar a estabilizarse, tras su inicio virulento el pasado martes, con los vecinos de este municipio, Villar de Plasencia y Cabezabellosa evacuados, y los de Oliva de Plasencia Confinados; toman fuerza otros incendios, especialmente en Pallares y Alburquerque.

Extremadura ha declarado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda Extremadura, ante la simultaneidad de incendios. En la noche de este jueves se encuentran activos seis (este miércoles llegó a haber 19). En Llerena, un camión ha sido el causante de un incendio en la EX-103, que conecta el municipio con Pallares y Monesterio. El vehículo, cargado de alpacas de pajas, ha sufrido una avería y ha salido ardiendo, arrasando con el pasto cercano del terreno. Esta situación ha obligado al Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad a las 11.50 horas.

Autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales asisten al CECOPI en el puesto de mando de Jarilla. / Juntaex

En la zona intervienen tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo (hasta la caída de la noche), un agente del medio natural y bomberos de Diputación de Badajoz, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. María Guardiola ha comunicado en redes sociales que "preocupa especialmente" este fuego, que ya se ha cobrado 2.500 hectáreas. "Hemos procedido a la evacuación de 40 personas y vamos a utilizar el sistema ES-ALERT para confinar Villagarcía de la Torre (891 habitantes)", ha anunciado la presidenta extremeña.

En estos momentos, medio centenar de efectivos de la UME se dirigen hacia este incendio, debido a las dimensiones que ha cobrado en poco tiempo.

También se trabaja "intensamente" en la extinción del incendio de Alburquerque/Aliseda, con 800 hectáreas afectadas por el momento.

En cuanto a Jarilla, con más de 4.600 hectáreas quemadas hasta mediodía de ayer, "la evolución está transcurriendo según lo previsto y se seguirá avanzando durante la noche en las tareas de extinción", anuncia.

"Seguiremos durante toda la noche la evolución de los mismos", afirma la presidenta, que agradece a todos los efectivos desplegados "su inmensa labor" tras cuatro noches peleando contra las llamas, desde que el pasado lunes se tuvo que confinar Villar del Pedroso por un incendio que llegó desde Toledo.

"Vuelvo a pedir a los ciudadanos máxima colaboración y prudencia. Tened por seguro que con unidad, confianza y fortaleza saldremos de esta", subraya la presidenta.