Fuertes retenciones en el norte extremeño por el cierre de la A-66, en plena operación salida

El fuerte incendio que se desarrola en los municipios extremeños de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, que ha obligado a cortar desde esta madrugada 25 kilómetros de la A-66, una de las principales vías que unen el norte con el sur de España, y que vertebra toda Extremadura, además de la N-630, está generando unos efectos evidentes en las poblaciones del norte cacereño, que se han convertido en itinerario alternativo. No obstante, desde el CECOPI consideran que podría reabrise durante la tarde.

La jornada está siendo complicada en unas carreteras secundarias y en unos municipios no habilitados para semejante tránsito. "El desvío a través de las comarcales de Trasierra Tierras de Granadilla y Valle del Alagón ha provocado un caos en el tráfico rodado de estas vías", explican vecinos de la zona.

Hacie el norte

En concreto, camiones, trailers y miles de vehículos que circulan generalmente por la A-66 en sentido Salamanca, están siendo derivados hacia la carretera Ex-370 que une Carcaboso y Pozuelo de Zarzón, para enlazar posteriormente con la CC-161 a través de las localidades de Aceituna o Santibáñez el Bajo, y poder volver a acceder a la autovía.

De este modo, el trasiego de vehículos ha sido constante durante toda la mañana ocasionanado largas colas, atascos, muchos kilómetros de espera y el malestar de los conductores.

Hacia el sur

En sentido contrario, los vehículos que viajaban hacia Cáceres o al sur de la península, también han sido derivados hacia la CC-161 para poder llegar hasta Plasencia a través de la Ex-370, en el cruce de Montehermoso.

A esta situación se suma que la mayoría de estos pueblos cacereños se encuentran inmersos en sus fiestas patronales, o a punto de comenzarlas, con un importante movimiento de vehículos y afluencia de público que se traslada de una localidad a otra a realizar compras o recados. Localidades que en muchos casos, en estos días de agosto, duplican o triplican su población.

Aviso de la DGT

De hecho, la DGT insta a planificar los viajes e informarse si se va a atravesar provincias afectadas por los incendios. Con motivo de esta operación especial 15 de agosto, se prevén unos 7 millones de desplazamientos en todo el país.

"Es importante no sólo que no nos aproximemos a las zonas afectadas por los incendios, sino también que dejemos libres las vías de acceso a esas zonas, de manera que los servicios de emergencia puedan trabajar con la mayor libertad para luchar contra el fuego y atender a las víctimas", avisan desde la DGT.

Entre las comunidades más afectadas, destacan Castilla y León, con 16 incendios activos --seis de gravedad en Zamora, Palencia y León--, Galicia, Extremadura, Asturias o la Comunidad Valenciana.