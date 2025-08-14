Un seminario como asilo y voluntarios volcados: la espera de los mayores frente al incendio de Jarilla

Un hogar improvisado en medio del desastre. Lejos del humo, el seminario La Diócesis aguarda paz, cuidados y servicios básicos. Ropa, pañales, medicinas, profesional sanitario, sillas de ruedas y comida convierten la espera de los vecinos dependientes en un refugio adaptado a sus necesidades diarias.

Una veintena de vecinos evacuados de entre 85 y 92 años están siendo atendidos en el lugar durante el incendio originado en Jarilla y que se ha extendido hacia Villar de Plasencia y Cabezabellosa, todos alojados en distintos espacios habilitados en Plasencia. Allí, alrededor de diez voluntarios trabajan por turnos para cubrir las jornadas del día.

Entre ellos está Sonia Grande, trabajadora social de Cáritas Diocesana en la localidad cacereña. "Cuando la gente fue recepcionándose en La Bombonera, se vio que había personas especialmente vulnerables para estar en una zona de campaña. Entonces, el obispo ofreció las instalaciones del seminario y enseguida nos desplazamos varios compañeros", explica.

Atención especializada para los mayores

Los profesionales de Cáritas abarcan desde alojamiento y alimentación hasta coordinación de la atención médica con médicos voluntarios que están atendiendo a los residentes evacuados: "Estamos haciendo desayuno, comida, merienda y cena, y alojando a los afectados en habitaciones adaptadas a sus necesidades".

Ancianos evacuados incendio Plasencia, alojados en La Diócesis de Plasencia. / Jorge Valiente

El seguimiento médico es constante. Grande explica que "ayer vino una doctora y hoy ha venido otro médico. Hemos suministrado pañales por problemas de incontinencia y proporcionado sillas de ruedas a quienes las necesitan".

Medicación, movilidad y cuidados diarios

Respecto a la medicación, los voluntarios complementan lo que los residentes han traído: "Muchos de ellos han olvidado medicamentos en la emergencia. Echamos mano de otros médicos para solventar problemas diarios, porque si la situación se alarga no sabemos si habrá medicinas suficientes".

Las habitaciones son compartidas, normalmente con dos camas, adaptadas para los mayores. "Son habitaciones de seminaristas, pero ahora mismo solo hay dos, así que se pueden usar para esta situación". Además del seminario, el obispo ofreció la Casa Sacerdotal y contactó con las Hermanitas de los Pobres porque "cuando llegaron más personas no había sitio suficiente aquí".

Comida gracias a la solidaridad

La logística alimentaria corre a cargo de Cáritas. La trabajadora detalla que cuentan con una empresa de inserción que funciona como catering, de tal manera que "la comida se produce desde la organización y se trae vía contenedores. Los técnicos de Cáritas, el director y el obispo participan en servirla".

El equipo de voluntarios rota según la necesidad: "Ahora estamos dos, pero esta mañana éramos ocho. Podemos estar una media de diez personas, turnándonos entre cocina y reparto. No tenemos problemas, la gente nos lo pone fácil, son muy agradecidos". A pesar de la incertidumbre frente al incendio, la profesional resalta la resiliencia de los mayores: "Esta mañana han venido los familiares".

Esperanza en medio del incendio

La presencia de los voluntarios y la organización permiten que, en medio del desastre, puedan sentirse acompañados y cuidados. Este seminario, que abre sus puertas y se vuelca con aquellos evacuados que precisan de cuidados especiales, se ha transformado en un pequeño refugio en el que la asistencia y calor humano son un ejemplo de cómo la solidaridad puede iluminar los días más oscuros de una población que sigue a la espera de volver a casa cuanto antes.