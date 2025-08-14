UPA UCE exige cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria a las bodegas de cava extremeñas

UPA-UCE Extremadura ha exigido este jueves a las bodegas de cava que cumplan la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que muchos agricultores han terminado de entregar la uva y no saben a qué precio la cobrarán. A través de un comunicado, la organización agraria ha señalado que la vendimia de uva para cava está finalizando en Extremadura y la producción se ha visto reducida por las olas de calor, al igual que el resto de producción de uva, entre un 15 y un 18% hasta ahora.

"La uva está teniendo buena salida con un grado superior al año pasado, pero los agricultores nos están trasladando sus quejas debido a que no tienen precios, algo que va en contra de la Ley de la Cadena", ha advertido. Por ello, UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura que actúe para impedir que las bodegas extremeñas sigan incumpliendo la ley: "no se puede consentir que un sector de éxito comercial y reconocido por los consumidores se convierta en un desastre para los agricultores por la codicia y falta de responsabilidad de unos pocos".

Falta de mano de obra

Según la organización agraria, otro de los problemas que ha afectado a la vendimia ha sido la falta de mano de obra para la recolección que, como viene ocurriendo en otros sectores, está condicionando la campaña debido a la dificultad para encontrar trabajadores. Por otro lado, UPA-UCE ha informado de que ya ha comenzado la recolección de uva tinta con una reducción importante de producción, grados más altos y precios similares a los del año pasado.

Cabe recordar que Apag Extremadura Asaja reclamó el pasado mes de junio precios justos parala campaña de la uvia, que según las previsiones, sería "de menor producción pero con una calidad excepcional". Así se puso de manifiesto en la sectorial que la organización agraria celebró en Mérida, en la que puso sobre la mesa los primeros datos: una cosecha un 20% inferior en uva blanca y hasta un 35% menos en uva tinta.

Ley de la Cadena Alimentaria

En febrefo, la Junta de Extremadura reclamó a Bruselas el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, al consider que no había logrado alcanzar el objetivo para el que fue concebida: que los agricultores reciban precios justos por sus producciones. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, no creía que las medidas anunciadas por el ministro Luis Planas en la Conferencia Sectorial de Agricultura fueran a surtir efecto.

La consejera manifestó que Planas se sentía "muy orgulloso de su ley" y que había afirmado que con la creación de una nueva agencia estatal, el problema iba a quedar "solucionado". "Nosotros no lo creemos, y tampoco la Unión Europea", resaltó Morán, que en esa reunión trasladó al ministro la necesidad de reformar la norma porque "no está dando respuesta" a los problemas de los agricultores y ganaderos.