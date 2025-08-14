Verbenas sin basuraleza: el reto del verano para los pueblos extremeños

El verano es, sin lugar a dudas, la época del año de las verbenas por excelencia. La mezcla de fiesta y vacaciones permite el reencuentro con amigos y familiares, así como disfrutar de las tradiciones. Y es que durante los meses estivales, las calles de los municipio extremeños se llenan de música, bailes y celebraciones populares que reúnen a miles de personas. Sin embargo, estas festividades tiene una cara menos festiva: la basuraleza.

La triste realidad es que tras la noche, las vías urbanas y los entornos naturales aparecen cubiertos de colillas, botellas o bolsas de plástico que, en muchos casos, tardan años en desaparecer. La denominada basuraleza daña los ecosistemas y la biodiversidad, afectando tanto a la flora y fauna como a la salud humana. Y este impacto ambiental se intensifica en el periodo estival, debido a que es el momento del año en el que se desarrollan más fiestas.

Según el VIII estudio sociológico del Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, el 91% de los españoles cree que los festivales y eventos al aire libre dañan el medioambiente. "Al menos, ya hay una conciencia de ello y es un primer paso", sostiene la coordinadora, Sara Güemes. Aun así, el 13,8% de la población admite haber dejado restos de botellón o comida en las fiestas: "Por los datos que tenemos de basura recogida son más, pero cuando haces algo mal, no lo sueles decir en estos estudios".

Por su parte, tan solo un 20% asegura que recoge siempre la basura ajena que encuentra en estos entornos. "Es bastante poco probable que haya mucha gente en los espacios naturales que vaya recogiendo basura". Pese a ello, Güemes sostiene que cada vez son más las personas que recogen los residuos que se encuentran esparcidos por el campo y la playa. "Si ves una botella por ahí tirada o un trozo de plástico, lo coges y te lo llevas para el contenedor correspondiente", anima.

Los consejos

En este sentido, los consejos que traslada a la ciudadanía para que no ensucie los recintos naturales, principalmente cuando hay eventos festivos, son de sentido común. De esta forma, sostiene que si una persona es fumadora, debe portar algún recipiente en el que ir tirando las colillas, y que "en lugar de llevar todo en papel film o de aluminio, son preferibles los táperes y las bolsas reutilizables o de tela".

Desde el Proyecto Libera han puesto en marcha la campaña 'Si la naturaleza hablara...', con el objetivo de concienciar a turistas y vecinos sobre la importancia de cuidar el entorno durante estas celebraciones, especialmente en los destinos que cada verano se llenan de visitantes. "Hay que tomar conciencia de que en ningún sitio debemos tirar nada al suelo porque hay papeleras y, si no las hay, las metes en tu mochila y te lo llevas a casa para reciclar", subraya.

Además, los municipios pueden sumarse a la iniciativa 'Mi pueblo sin basuraleza', un programa gratuito que invita a los ayuntamientos y comunidades a implicarse en la prevención y eliminación de residuos en sus entornos naturales. "Si ves residuos en la naturaleza, llévate unos cuantos, no te vas a contaminar, porque los que sí se van a contaminar son los microorganismos que viven en el espacio natural", resalta.