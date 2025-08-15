Ola de calor
Extremadura comienza el puente con alerta naranja por temperaturas de hasta 43 grados
El sur de Badajoz tendrá aviso amarillo por máximas de 38 grados
La ola de calor continúa asfixiando a Extremadura, que encadena ya varios días con alerta naranja. El puente de agosto ha comenzado con altas temperaturas en la región, que ha obligado a activar la alerta naranja excepto en el sur de Badajoz por máximas de hasta 43 grados, valores que se podrían registrar en las Vegas del Guadiana.
También, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y la meseta cacereña tendrán aviso naranja por máximas de hasta 40 grados, mientras que el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez podrían llegar a 39 grados.
Por su parte, el sur de Badajoz tendrá aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que los avisos estarán activos de 13.00 a 21.00 horas.
Recomendaciones
Ante estos valores, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
Por su parte, a la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.
También usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares y en casa utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.
Asimismo, se aconseja prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, según ha informado la Junta en nota de prensa.
