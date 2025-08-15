Extremadura comienza el puente con alerta naranja por temperaturas de hasta 43 grados

La ola de calor continúa asfixiando a Extremadura, que encadena ya varios días con alerta naranja. El puente de agosto ha comenzado con altas temperaturas en la región, que ha obligado a activar la alerta naranja excepto en el sur de Badajoz por máximas de hasta 43 grados, valores que se podrían registrar en las Vegas del Guadiana.

También, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y la meseta cacereña tendrán aviso naranja por máximas de hasta 40 grados, mientras que el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez podrían llegar a 39 grados.

Por su parte, el sur de Badajoz tendrá aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que los avisos estarán activos de 13.00 a 21.00 horas.