Extremadura realiza un inventario urgente de viviendas afectadas por el incendio de Jarilla para frenar los bulos

La aparición de bulos en redes sociales sobre el incendio de Jarilla, que ya es el más grande del año en la región con 4.800 hectáreas calcinadas, ha aumentado la incertidumbre entre los más de 700 evacuados. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha hecho esta mañana un llamamiento a la necesidad de evitar la difusión de información falsa sobre la quema de inmuebles en los tres pueblos desalojados (Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia). "Nuestra comunidad autónoma había dado ejemplo en la gestión de otras emergencias por la inexistencia de bulos. Y en este incendio, nos hemos encontrado desgraciadamente con vídeos falsos de quema de viviendas", explica.

A pesar de que sí se han visto afectadas dos casas "aisladas" en Jarilla y "no se quemaron más porque la labor de los efectivos ha sido absolutamente encomiable", confirmaba ayer Bautista, se refiere ahora a que son "viviendas antiguas, no habituales". El consejero critica que, a raíz de eso, han aparecido vídeos "que no corresponden con la realidad" tratando las viviendas como si fueran "de nueva construcción", algo que ha generado desasosiego entre la población que está evacuada porque está esperando a que se le dé información certera" sobre sus bienes.

Inventario detallado de los inmuebles

Por ello, ha pedido un inventario detallado de los bienes inmuebles afectados. Esta mañana, patrullas de la Guardia Civil se han desplazado hasta los pueblos para comprobar el estado de las viviendas y trasladar "en cuanto sea posible" toda la información al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). El consejero asegura que esta decisión es una novedad respecto a la gestión de un incendio en la región.

Una vez que disponga del documento, acudirá junto al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, a informar de primera mano a las personas evacuadas con el fin de que "no circulen documentos que no corresponden a la realidad, vídeos que no se corresponden con el incendio y actuaciones que nada tienen que ver con las que se están realizando aquí".

Por su parte, la Guardia Civil ha informado a las 11.37 horas que "se han constatado daños en algunas viviendas de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa" y permanecen cortadas las carreteras N-630, CC-213, CC-214 y CC-206