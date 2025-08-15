El fuego no cesa: dos nuevos incendios en Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres

Extremadura no para de encadenar incendios forestales. En una tarde crucial en la que los efectivos luchan por sofocar el de Jarilla, que lleva cuatro días activo y ha obligado esta mediodía a confinar Casas de Monte, se ha originado otro de pastos en la provincia cacereña. Concretamente, en el término municipal de Arroyo de la Luz, cerca de la zona de Zafrilla.

El fuego está generando una enorme columna de humo y el Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad por afección a la carretera CC-321. Según confirma la Junta de Extremadura, la evolución del incendio es "desfavorable", con un total de 16 efectivos interviniendo sobre el terreno.

La alcaldesa del Casar de Cáceres, Marta Jordán, pide tranquilidad "sobre todo para los vecinos de las Viñas de la Mata y Cajujo", ya que "no hace mucho aire" y los medios ya están actuando en la zona. Hay al menos dos helicópteros trabajando en labores de extinción.

Jordán también informa que hay otro incendio en Malpartida de Cáceres. "Espero que ambos se controlen, mucho ánimo a los afectados y al personal que lucha contra ellos", señala.

El Infoex desplaza al ganado. / Carlos Gil

Hay que recordar que la Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región. Actualmente hay seis fuegos activos que preocupan: Jarilla, Alburquerque-Aliseda (en plena Sierra de San Pedro), Pallares, Burguillos del Cerro, Cañamero y Casas de Don Pedro.

En este sentido, la presidenta, María Guardiola, ha hecho un nuevo llamamiento al Gobierno central para que envíe más recursos a Extremadura: "Necesitaríamos más medios aéreos, que es lo que están transmitiendo los profesionales y, por supuesto, si hubiera más medios terrestres. También, más personal de la UME, alguna otra sección, pues que tuvieran a bien traerlos a Extremadura para que esto pudiera acabar cuanto antes", ha señalado desde el puesto de mando avanzado del incendio de Jarilla tras la reunión del Cecopi.