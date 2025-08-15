Fuego en Jarilla

Fuertes retenciones en el norte extremeño: estas son las carreteras cortadas por los incendios

El tráfico de miles de vehículos y camiones se está derivando por carreteras secundarias que atraviesan municipios cacereños

La Guardia Civil en la zona.

La Guardia Civil en la zona. / Toni Gudiel

Ainhoa Miguel

Sandra Pérez

Montehermoso

El fuerte incendio que se desarrolla en los municipios extremeños de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, que obligó a cortar 25 kilómetros de la A-66, una de las principales vías que unen el norte con el sur de España, y que vertebra toda Extremadura, además de la N-630, generó unos efectos evidentes en las poblaciones del norte cacereño, que se han convertido en itinerario alternativo.

La jornada está siendo complicada en unas carreteras secundarias y en unos municipios no habilitados para semejante tránsito. "El desvío a través de las comarcales de Trasierra Tierras de Granadilla y Valle del Alagón ha provocado un caos en el tráfico rodado de estas vías", explican vecinos de la zona.

Carreteras cortadas

Ayer por la tarde se comunicaba que reabría la A-66 en ambos sentidos de la circulación. Las carreteras que permanecen cortadas, a primera hora de esta mañana, son las siguientes:

  • CC-213 desde el km 0 en Villar de Plasencia al km 8.27 en Cabezabellosa.
  • CC-214 a la altura de Jarilla, desde el km 0 al 1.77
  • N-630 desde el km 471 en Plasencia al km 446 en Casas Del Monte, en ambos sentidos.
  • CC-206, a la altura de Almendral.

Una jornada complicada

En concreto, camiones, trailers y miles de vehículos que circulan generalmente por la A-66 en sentido Salamanca, fueron derivados hacia la carretera Ex-370 que une Carcaboso y Pozuelo de Zarzón, para enlazar posteriormente con la CC-161 a través de las localidades de Aceituna o Santibáñez el Bajo, y poder volver a acceder a la autovía.

De este modo, el trasiego de vehículos fue constante durante toda la mañana ocasionanado largas colas, atascos, muchos kilómetros de espera y el malestar de los conductores.

En sentido contrario, los vehículos que viajaban hacia Cáceres o al sur de la península, también fueron derivados hacia la CC-161 para poder llegar hasta Plasencia a través de la Ex-370, en el cruce de Montehermoso.

A esta situación se suma que la mayoría de estos pueblos cacereños se encuentran inmersos en sus fiestas patronales, o a punto de comenzarlas, con un importante movimiento de vehículos y afluencia de público que se traslada de una localidad a otra a realizar compras o recados. Localidades que en muchos casos, en estos días de agosto, duplican o triplican su población. 

Aviso de la DGT

De hecho, la DGT insta a planificar los viajes e informarse si se va a atravesar provincias afectadas por los incendios. Con motivo de esta operación especial 15 de agosto, se prevén unos 7 millones de desplazamientos en todo el país.

"Es importante no sólo que no nos aproximemos a las zonas afectadas por los incendios, sino también que dejemos libres las vías de acceso a esas zonas, de manera que los servicios de emergencia puedan trabajar con la mayor libertad para luchar contra el fuego y atender a las víctimas", avisan desde la DGT.

Entre las comunidades más afectadas, destacan Castilla y León, con 16 incendios activos --seis de gravedad en Zamora, Palencia y León--, Galicia, Extremadura, Asturias o la Comunidad Valenciana.

