Gallardo ofrece unidad frente a los incendios: "En estos momentos no caben colores ni intereses partidistas"

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha ofrecido este viernes unidad para hacer frente a la oleada de incendios que está sufriendo Extremadura. "En momentos como este no caben colores ni intereses partidistas, ahora lo importante es remar todos en la misma dirección", ha señalado durante una visita al pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia, donde han permanecido en los últimos tres días vecinos evacuados de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

Gallardo ha recordado a los afectados por el fuego que la primera prioridad es proteger las vidas: después será el turno de las viviendas, los negocios, las cosechas y el patrimonio natural. Tras señalar que se mantiene "en contacto permanente" con la presidenta, María Guardiola, para coordinar actuaciones y seguir la evolución de la situación, el secretario general del PSOE extremeño ha asegurado que el PSOE estará "vigilante y comprometido" para que se pongan en marcha ayudas "rápidas y eficaces" de manera que "ninguna familia, agricultor, ganadero o empresario de la zona se quede atrás".

El líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, visita a los evacuados por el incendio de Jarilla en Extremadura. / El Periódico

Levantarse y seguir adelante

"El espíritu de Extremadura siempre ha sido el de levantarse y seguir adelante. Hoy lo urgente es estar unidos y dar lo mejor de nosotros mismos como pueblo. Y así lo vamos a hacer", ha insistido Gallardo desde Plasencia, tras señalar que "después de que el fuego esté controlado, llegará el momento de evaluar los daños y reconstruir".

En última instancia, el líder de los socialistas en la región ha destacado el "incansable" esfuerzo de todos los efectivos que participan en la extinción, como bomberos, retenes, Guardia Civil, Policía, voluntarios, personal sanitario y también la Unidad Militar de Emergencias.

Jorge Valiente

Decaen las medidas

La Junta de Extremadura ha levantado a primera hora de la tarde de este viernes la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, así como el confinamiento de Oliva de Plasencia. Los más de 700 desplazados podrán regresar a sus casas de forma "individualizada y ordenada", siguiendo el dispositivo que montarán la Guardia Civil y el personal de emergencias para no entorpecer las tareas de extinción.

Tras cuatro días críticos de lucha contra el fuego, el incendio de Jarilla al fin empieza a presentar condiciones favorables para avanzar en su estabilización, aunque una nueva reactivación debido al viento ha puesto ahora en prealerta a Casas del Monte. Los 768 vecinos del municipio ya están confinados debido al humo y podrían ser evacuados en las próximas horas.