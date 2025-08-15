Hartazgo, pero una convivencia “maravillosa”: la nota positiva del incendio de Jarilla

Ya van tres noches. Los evacuados por el incendio que ha afectado a los municipios de Jarilla, Cabezabellosa, y Villar llevan más de 64 horas en el pabellón habilitado en Plasencia para acoger a todos aquellos que han sufrido una de las caras más amargas del verano. Las llamas, esas que han arrasado más de 4.800 hectáreas al norte de la región. Esta mañana se conocía la mejor de las noticias: el fuego avanza hacia la estabilización. Una información que llega como un rayo de esperanza hacia los evacuados que, aunque no disimulan su cansancio ni su preocupación, resaltan el “buen trato” y la “maravillosa convivencia” experimentada.

No se trata de edulcorar la tragedia, sino de sacar la nota positiva de una situación ya irremediable. “Como si estuviéramos en un camping”, bromea Carlos, vecino de Villar de Plasencia, que tuvo que abandonar su pueblo junto con su cuñada y su sobrina el pasado martes.

Acompañados en todo momento

También los acompañó Chico, su perro, al que no le ha faltado de nada. “Nos han traído pienso, nos han traído agua. Ayer, una chiquita de Cruz Roja vio que se le estaba calentando el bebedero y se lo cambió”, explica el hombre.

La organización está al pie del cañón. Su labor, tan efectiva como necesaria, se complementa con la de policías locales, Protección Civil, funcionarios del Ayuntamiento de Plasencia o trabajadoras sociales del Grupo de Intervención Social en Situaciones de Emergencia Extraordinaria. Isabel y Fátima son dos de las profesionales que, en cada turno, asisten a quien lo necesita.

“Acompañamos al médico si hace falta, vamos a por medicinas o brindamos apoyo psicosocial”, cuentan las expertas. “Si vemos que una persona está aislada, está triste, vamos a intentar ayudarla”, añaden.

Los momentos duros no faltan. Las preocupaciones por el estado de sus viviendas, por su ganado o el simple deseo (o necesidad) de retomar su vida normal. Ha habido algunos episodios de ansiedad, pero se han podido controlar. “La gente empieza a estar nerviosa, porque llevan ya tres días aquí pernoctando”, dice Fátima.

“Mi tío tiene Alzheimer y ayer se despistó y se fue a la carretera. La Policía actuó y rápidamente lo encontramos”, cuenta Carolina. A ella, el fuego le sorprendió en Jarilla, aunque es de Madrid. A pesar del incidente, pensábamos que “iba a ser más caótico, pero la organización está muy bien, y nos están atendiendo en todo momento”, explica la evacuada.

Según cuenta, les mantienen informados en todo momento. Después de cada reunieron del Cecopi, a las 9.00, a las 15.00 y a las 21.00 horas, a través de la megafonía del pabellón, se dan todas las claves a los evacuados. “Que estén bien informados es fundamental”, afirma el alcalde de Plasencia, quien pone el foco en los bulos y en el peligro que suponen.

El trabajo de los psicólogos

También lo hacen los psicólogos desplazados hasta el pabellón, que atienden los desahogos de los vecinos. “Lloran, nos cuentas aspectos de su vida, su preocupación por sus casas o por sus animales”, explica Julio, uno de los profesionales desplazados que, eso sí, habla de “tranquilidad general”.

Cierta tranquilidad también le llegó a Marisol cuando fue ayer a Cabezabellosa a recoger un aparato que necesita su padre para respirar. “Vi el pueblo habitable”, explica la evacuada. No obstante aún queda esperar. Tener paciencia hasta que las autoridades consideres que es completamente seguro que los vecinos puedan regresar a sus hogares y retomar su vida tal y como la conocían.