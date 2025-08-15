Hermanos, sobrinos e hijastros copan el registro para heredar sin pagar impuestos

Hermanos, sobrinos e hijastros son hasta la fecha los más beneficiados de la nueva bonificación del Impuesto de Sucesiones, que ya tampoco tienen que pagar en Extremadura los familiares no directos y allegados que, aún sin lazos de parentesco, guarden una especial relación con el difunto. El ahorro estimado por contribuyente puede alcanzar los 5.000 euros y el único requisito que exige la Junta de Extremadura es la inscripción previa en el Registro de Personas de Especial Vinculación.

Un total de 138 extremeños han solicitado el alta en este registro, que acumula un «goteo constante» de solicitudes desde su activación el pasado 14 de febrero. La Consejería de Hacienda y Administración Pública destaca la buena acogida de la medida y confía en que la cifra siga creciendo. «Lo que estamos buscando con esto es que se haga justicia tributaria y que estas relaciones de especial vinculación tengan un trato fiscal igual que cuando se refiere a hijos biológicos, por ejemplo», destaca la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. / Juntaex

Sin lazos de parentesco

«Cada día hay más extremeños que quieren dar su herencia a sus hijastros, a los que han criado aunque no sean los padres biológicos; a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus tíos o a personas sin ningún grado de parentesco pero con los que han convivido», incide la consejera tras asegurar que otras comunidades autónomas ya han mostrado interés en copiar este modelo pionero en España y ponerlo en práctica. «Lo que está en juego es la igualdad», reitera.

La exención aprobada este año en Extremadura sobre el Impuesto de Sucesiones beneficia a los familiares incluidos en los grupos III y IV (tíos, sobrinos, hermanos, cuñados, padrastros o primos), que a efectos tributarios han pasado a tener la misma consideración a la hora de heredar que los familiares directos (padres, hijos, nietos y cónyuges). La bonificación consiste en una reducción en la base imponible de hasta 500.000 euros y, adicionalmente, una bonificación del 99% sobre el exceso.

Hasta 5.000 euros de ahorro

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha estimado que la medida puede llegar a alcanzar, una vez estabilizada su implantación, a una media anual del 20% de los declarantes del impuesto incluidos en los grupos III y IV. Atendiendo a los datos globales considerados para la estimación económica de la bonificación, se calcula que el ahorro medio puede llegar a ascender a 5.000 euros por contribuyente, con un impacto total de 2,5 millones de euros anuales sobre las arcas autonómicas.

El único requisito que exige la Administración para no tener que pagar el impuesto es la inscripción previa en el Registro de Especial Vinculación, que se activó el pasado 14 de febrero. Hasta la fecha se han inscrito un total de 138 extremeños, solicitando la exención del Impuesto de Sucesiones mayoritariamente para sus hermanos, sobrinos e hijastros. Para beneficiarse de la exención no es necesario que exista un lazo de parentesco, si bien en este caso el requisito que se exige, aparte de la inscripción en el registro, es que el beneficiario de la herencia haya convivido al menos los últimos tres años con el causante.

Registro de Personas con Especial Vinculación, para eximir el pago del Impuesto de Sucesiones en Extremadura. / Juntaex

Impuesto controvertido

Cabe destacar que el Impuesto de Sucesiones ha sido siempre motivo de gran controversia. Especialmente a partir del año 2016, cuando se creó la Asociación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (Stop Sucesiones). El colectivo inició una lucha con protestas en toda España por la supresión del tributo, también en Extremadura, al entender que perpetra «un atraco» al sacrificio y el trabajo familiar.

Manifestación de la plataforma Stop Sucesiones en Mérida, en una imagen de archivo. / El Periódico

En 2024, el Ejecutivo de María Guardiola ya aplicó una primera bonificación sobre los grupos I y II, que actualmente tienen una reducción del 100% del impuesto. El año pasado se siguió avanzando en esa senda con grados de parentesco más distantes y se estableció esa bonificación para herencias de hasta 500.000 euros a los grupos III y IV. La medida se incluyó inicialmente en los presupuestos autonómicos de 2025 y como no salieron adelante, se recogió después en el decreto de medidas fiscales que se aprobó con el apoyo de Vox.

Actualmente Extremadura y Madrid son las únicas comunidades que bonifican a estos grupos, si bien en el caso de la comunidad madrileña la bonificación establecida entre hermanos, tíos y sobrinos es del 50%. Cabe recordar que el Impuesto de Sucesiones se paga en la comunidad autónoma donde residía el difunto, sin importar la ubicación de sus bienes.