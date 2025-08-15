Jaraíz de la Vera vive las Fiestas del Tabaco y el Pimiento en su máximo esplendor

Del 11 al 15 de agosto, Jaraíz de la Vera celebra sus fiestas grandes y un año más reúne a vecinos, visitantes y turistas en un programa repleto de actividades, tradición y cultura. Son días de reencuentros, alegría y mucha diversión. Es uno de los momentos más esperados del año por parte de vecinos, visitantes y forasteros que viven las fiestas intensamente de principio a fin.

El lunes 11 de agosto, como ya es tradición, se celebró la 51ª edición del Concurso del Tabaco y el Pimiento en la Avenida de Yuste.

51ª edición del Concurso del Tabaco y el Pimiento. / EL PERIÓDICO

Todos los años participan agricultores locales con las mejores plantas de estos dos grandes productos que mueven la economía jaraiceña. El certamen finaliza con el concurso de cocina con pimientos donde se presentan infinidad de recetas elaboradas con pimiento, que se convierte en el producto estrella, como no podía ser de otra manera. Al finalizar, todos los presentes pueden degustar las recetas elaboradas junto con un vino de honor que se sirve por gentileza del ayuntamiento.

Ya por la noche, como es tradición, tuvo lugar el pregón de fiestas que este año ha pronunciado con orgullo y talento el conocido actor jaraiceño Miguel Ángel Amor. El actor de 36 años, conocido por sus papeles en series de televisión como Hernán, Tiempos de guerra o Centro médico, estuvo nominado este año al premio de Mejor Actor de Reparto en Teatro de la Unión de Actores y Actrices por la obra ‘El castillo de Lindabridis’.

Pregón de Fiestas, este año a cargo del actor jaraiceño Miguel Ángel Amor. / EL PERIÓDICO

En el mismo acto también se entregó el premio a la ganadora del concurso de carteles, que ha sido Marina García Corisco, también la Medalla De la Villa a la Asociación Jaraíz contra el Cáncer por su 30 aniversario y por la gran labor que desarrollan en apoyo a las personas y familias que padecen esta enfermedad y el Premio Picota que recayó en Fidela Sánchez Amor, empresaria local y propietaria de negocios tan emblemáticos como el Bar Dólar, el Hotel Jefi y el Hotel Villa Xarahiz y cuya trayectoria es ejemplo de dedicación y amor por su pueblo.

Diversión en cada rincón

Cada jornada festiva combina actividades para todos los públicos. Entre los eventos destacados de la programación están los encierros y la suelta de vaquillas y toros para los aficionados al mundo taurino. También los parques acuáticos para los más pequeños, las visitas guiadas por la villa, la charanga que recorre las calles para animar las cañas y no faltan las grandes orquestas como Marsella, La Huella, Anaconda.

La programación se completa con actuaciones de lo más variadas entre las que destaca la de Laura Gallego que esta noche cerrará las fiestas en el gran escenario del Polideportivo Municipal con el espectáculo de fuegos artificiales.

Estas fiestas de agosto dejan claro que Jaraíz de la Vera está de moda en verano. Y ello se traduce en que los alojamientos de la localidad están completos, las calles repletas de vida y turistas que descubren la gastronomía y la historia local. En Jaraiz se entremezcla la tradición con la modernidad todos los días del año, pero es ahora, en las fiestas de agosto, cuando la localidad ofrece un ambiente único que enamora a quienes lo viven.

El prólogo de las fiestas

Desde finales de julio hasta los primeros días de agosto, Jaraíz ha vivido su quincena cultural que se convierte en un gran prólogo de las fiestas. Se produce una auténtica explosión cultural y deportiva previa a las jornadas lúdicas y festivas propiamente dichas. La quincena cultural se extiende entre el 28 de julio y el 10 de agosto, ofreciendo actividades que despliegan una amplia variedad de propuestas: teatro, lecturas, música, danza o deportes. Toda la programación es completamente gratuita y está pensada para involucrar a todos los públicos.

Este 2025, Jaraíz de la Vera está celebrando sus fiestas en su máximo esplendor, honrando el pasado, disfrutando del presente y mirando al futuro con mucha ilusión para desarrollar la localidad.