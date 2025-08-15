Extremadura lucha contra el fuego
Marlaska anuncia ayudas "inmediatas" para las zonas calcinadas por los incendios forestales
El ministro del Interior asegura que el Gobierno está atendiendo todo lo que las autonomías están solicitando "desde el minuto uno"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad". "Ahora estamos en la respuesta, pero que sepan que después de esto, desde luego las ayudas van a ser inmediatas", ha señalado después de presidir una nueva reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD).
"Esto no se termina cuando terminen los fuegos. Esto se terminará, esta emergencia, cuando se pueda, cuando las personas afectadas puedan reiniciar su vida en unas mínimas condiciones", ha dicho tras la reunión en una entrevista en 'Mañaneros' de RTVE.
El Gobierno estará, según ha manifestado, desde todas las posibilidades de declaración de zona afectada gravemente y desde "todas las ayudas necesarias y precisas para restablecer o tratar de restablecer esa normalidad". "Ahí va a estar el Gobierno central y estoy convencido de que el conjunto de administraciones", ha reiterado el ministro.
Ayuda a las comunidades
Marlaska ha vuelto a recalcar que el Gobierno central está dando a las direcciones generales de emergencias "todo" lo que están solicitando "desde el minuto uno". En el caso de necesitar bomberos o brigadistas de otros países de la Unión Europea (UE), se efectuaría la petición "inmediatamente".
Marlaska ha explicado que hay 16 incendios activos en situación operativa 2 y ha "individualizado" la zona de Ourense (Galicia), que concentra "cuatro o cinco" de estos fuegos y suscita una "preocupación máxima" por las circunstancias y condiciones climatológicas, aunque también ha hablado de Zamora, León y Extremadura.
También ha destacado la labor de los agentes del Seprona, que con más de 2.000 miembros trabajando, tanto en la prevención como en la persecución de los delitos medioambientales, han permitido desde el pasado 1 de agosto practicar ocho detenciones e investigar a otras ocho personas.
