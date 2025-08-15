Riesgo alto para la salud por el calor en la mayor parte de Extremadura

Toda la provincia de Cáceres y buena parte de la de Badajoz estarán este viernes en el nivel máximo de riesgo para la salud por altas temperaturas, según el mapa del Ministerio de Sanidad. Las áreas de la comunidad autónoma que estarán en esta situación comprenden 324 de los 388 municipios extremeños, entre ellos los más poblados. Los 64 restantes, los situados en el sur de la provincia de Badajoz y la comarca de La Siberia, presentarán un nivel medio de peligro a causa del calor.

182 zonas

De las 182 zonas de meteosalud en las que Sanidad divide el mapa español, ocho están en territorio extremeño, cuatro en cada una de las provincias. En la de Cáceres son el norte de Cáceres; Tajo y Alagón; meseta cacereña; y Villuercas y Montánchez. Las tres primeras mantendrán el aviso rojo también este sábado, mientras que en la cuarta pasará a ser naranja (riesgo medio). En cuanto a las de Badajoz, hoy aparecen en rojo Vegas del Guadiana; y Barros y Serena, que mañana tendrán aviso naranja, igual que el resto de la geografía pacense.

Un hombre camina por Cáceres a inicios de agosto. / CARLOS GIL

El nivel rojo de alerta implica un riesgo moderado para la población general, incluso sin tener ningún factor de riesgo; elevado para mayores de 65 años y menores de esta edad con algún elemento de riesgo; y extremo para mayores de 65 con otros factores de riesgo adicionales además de su edad. Entre estos se incluyen enfermedades cardiovasculares, respiratorias o crónicas. También seguir tratamientos médicos, padecer trastornos mentales, o contar con poca autonomía para la vida cotidiana.

Mientras, el nivel medio acarrea riesgo leve en población general sin factores de riesgo; moderado para mayores de 65 años en general o menores de 65 años con múltiples factores de riesgo, y elevado para mayores de 65 con factores de riesgo.