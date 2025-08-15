Situación crítica con nueve incendios activos Extremadura: "La mano del hombre está detrás"

La situación es crítica. La esperanza se abrió esta mañana paso entre las llamas con el regreso de los más de 700 vecinos evacuados por el incendio de Jarilla, pero a medida que avanzó la tarde la luz se tornó de nuevo en ocaso. Una reactivación en el norte cacereño obligó a confinar a los vecinos de Casas del Monte y la aparición de nuevos focos en Arroyo de la Luz y Aliseda obligaron a desalojar las urbanizaciones de Las Viñas de la Mata y Cuartos del Baño. Extremadura combatía este viernes ocho incendios simultáneos de gran magnitud que han llevado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a solicitar refuerzos al Gobierno y la Unión Europea.

En concreto, la Junta de Extremadura ha solicitado el despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército para ayudar en las tareas de extinción, así como la llegada de nuevos medios dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Guardiola ha cursado la petición a la Delegación del Gobierno, tras la reunión del Cecopi en el puesto de mando avanzado del incendio de Jarilla, y también al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha telefoneado a la jefa del Ejecutivo extremeño para interesarse por la situación de los incendios en Extremadura. «He insistido en la necesidad de contar con más medios para poder hacer frente a los ocho incendios simultáneos que tenemos ahora mismo en activo», afirma Guardiola.

María Guardiola, en la zona del incendio de Jarilla este viernes / Junta de Extremadura

Situación operativa 2

La Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región. Al incendio de Jarilla, que ha calcinado 4.800 hectáreas, hay que sumar los fuegos de Alburquerque (2.000 hectáreas arrasadas) y Pallares (5.000 hectáreas de pasto), que obligó a mantener confinados en la noche del jueves a los vecinos de Villagarcía de la Torre.

Solo estos tres incendios ya superan a toda la superficie quemada en la época de peligro alto del verano de 2024, que se saldó con 9.382 hectáreas afectadas. El resto de focos activos están en Burguillos del Cerro, Cañamero (el consejero de Presidencia, Abel Bautista, confirmó que ha sido intencionado), Casas de Don Pedro, Arroyo de la Luz y Aliseda. Este último ha obligado a evacuar la urbanización Cuartos del Baño, donde viven ocho familias. Está situada entre las localidades de Malpartida de Cáceres y Aliseda, a unos 30 minutos de la ciudad de Cáceres.

El de Burguillos del Cerro, que ha escalado a nivel de peligrosidad 1 a última hora de la tarde de este viernes, afecta a una zona de pasto y dehesa. Intervienen en las labores de extinción cinco unidades de bomberos forestales, un medio aéreo (hasta caer la noche), un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en redes sociales y recoge Europa Press.

Carlos Gil

Especial mención merece también el incendio originado en la tarde de este viernes en Arroyo de la Luz, cerca de la zona de Zafrilla. El Infoex activó el nivel 1 de peligrosidad por afección a la carretera CC-321 y la Guardia Civil confirmó a este diario el desalojo de los 15 vecinos de Las Viñas de la Mata, urbanización que pertenece al término municipal de Cáceres, además del corte de la N-630 desde El Gallo hasta Garrovillas de Alconétar. La Junta confirmó la evolución «desfavorable» del incendio, con el despliegue de 16 efectivos.

Noche "tranquila" en Jarilla

Pese a la reactivación que afectó a Casas del Monte, el incendio forestal de Jarilla presenta, cuatro días después de su inicio, condiciones favorables para avanzar en la estabilización. Según explicó Bautista, las previsiones meteorológicas apuntan a una noche «tranquila» y los próximos 2-3 días sin viento, lo que permitiría «ir avanzando» y rematar las tareas de extinción. No se pueden ofrecer porcentajes de estabilización porque este fuego está «sectorizado», si bien este viernes no hubo un avance significativo de las llamas: la superficie afectada se mantiene en aproximadamente 4.800 hectáreas sobre un radio de 50 kilómetros.

En este escenario, a primera hora de la tarde se levantaba la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, cuyos vecinos pudieron regresar a sus casas bajo un dispositivo coordinado por Guardia Civil y Protección Civil para no taponar las vías de acceso ni entorpecer las labores de extinción. Asimismo, también se levantó el confinamiento de Oliva de Plasencia. Bautista ha explicado que los principales peligros de este incendio son las «islas» alrededor de los municipios y las reactivaciones, como la que se dió a primera hora de la tarde, que obligó a confinar Casas del Monte por el humo. Las autoridades pusieron en prealerta a los 768 vecinos ante una posible evacuación por la llegada de pavesas al municipio, pero finalmente no ha sido necesario.

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia / Jorge Valiente

A última hora de la tarde de este viernes la Junta de Extremadura informaba también de un nuevo incendio en Cuacos de Yuste, también con nivel de peligrosidad 1. El fuego afecta a una zona de pinar y en él trabajan tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y bomberos de la Diputación de Cáceres.