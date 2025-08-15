Vuelta a casa tras el incendio de Jarilla: “Esto es histórico”

Caen algunas pavesas y todavía huele a humo, pero lo que se respira en Villar de Plasencia es alegría. A primera hora de esta tarde, la Junta de Extremadura ha levantado la evacuación en la localidad cacereña después del devastador incendio que ha arrasado más de 4.800 hectáreas. Hace apenas unos minutos, a través de la N-630, han empezado a llegar los primeros coches. Cargados de bolsas, de maletas y, sobre todo, de vivencias que no van a olvidar nunca. Porque, como dice Leonor, una de las vecinas, “esto es histórico”.

Vive en Barcelona, pero llegó el sábado al pueblo para pasar aquí unos días. El martes vino la sorpresa. “Mi nieta estaba en la piscina y vio cómo cayó el rayó”, narra la mujer. “El incendio empezó de golpe”, añade. Empezó, entonces, un calvario que, eso sí, hubiese sido mucho peor si no llega a ser por “el trato excepcional de todas las personas que nos han atendido”.

Ella fue al seminario, dónde trasladaron a la población de más edad. Su hija, del mismo nombre que la madre, se ha alojado en el polideportivo de Plasencia y su versión no varía. “Ha sido increíble. El trato de Cruz Roja, de los Servicios Sociales, de psicólogos. No podemos decir nada malo”, recalca.

Ninguna de las dos olvida “la buena organización de la UME y de todas las fuerzas de seguridad”, como tampoco lo hacen de la labor de su alcaldesa, María José Pérez, que ha anunciado la buena nueva a todos los villariegos a la par que ha organizado la vuelta, para asegurarse de que nadie se quedaba en tierra.

Leonor y María, de Villar y Cabezabellosa, respectivamente / El Periódico

"En casa se está mejor"

La vuelta de habitantes como Mercedes y José, que han pasado ‘la aventura’ en las Hermanitas de los Pobres de Plasencia. “Nos han tratado estupendamente, pero en casa se está mejor”, cuenta ella. Han llegado a su pueblo en el coche de unos vecinos. Al respecto, recalcar que aunque al principio se había anunciado que el regreso iba a efectuarse en autobús, finalmente los vecinos han podido traer sus vehículos.

“En cuando nos lo han dicho, hemos tirado las cosas dentro del maletero”, bromea Laura. Ella vive en Madrid, pero sus abuelos y su padre son de Villar, y suele venir a pasar el verano. “El martes olía a humo, pero al principio pensaba que era del incendio de las Hurdes, que se había reactivado. Fue por la noche, mientras hacía la cena, cuando nos llamó la alcaldesa y nos dijo que nos evacuaban”, explica.

Llegó hasta el pabellón de Plasencia, que si bien admitía la entrada de mascotas, no era viable para sus gatos. Se marchó primero a un albergue pero, después, un amigo de Zarza se ofreció a acogerla. Ya ha podido volver a su casa, y confiesa que se siente “segura”.

Como todas las personas con las que ha hablado este diario, quiere hacer hincapié en “el buen trabajo” realizado por las organizaciones y servicios que se han “volcado con la situación”. Entre ellos, Protección Civil.

Mercedes y José, vecinos de Villar / El Periódico

Dos de los trabajadores pasean por Villar para controlar que todos los vecinos llegan a su casa correctamente. Describen el ambiente como “tranquilo” y afirman que ya se han ‘abierto las puertas’ de Jarilla y de Cabezabellosa, donde se ha retrasado algo el regreso.

Hacia allá se dirigen María y su marido Fernando. Han hecho una parada en Villar, para ver a la hermana y de ella y para hacer tiempo hasta que los dejasen llegar a su casa. “Primero llegamos al pabellón, y después fuimos a una casa de una prima allí en Plasencia”, explica el matrimonio. “Nos han facilitado todo, medicinas, comida… todo”, añaden. Ahora vienen cargados con botellas de agua y comida, porque no saben “que nos vamos a encontrar”.

Ella no puede evitar emocionarse al recordar lo vivido. “Me dan ganas de llorar”. Sin embargo, como dice su marido, “lo material se repone, lo importante es que estamos bien”. Ahora, como al resto de evacuados de Jarilla, Villar y Cabezabellosa, les queda en el recuerdo una historia tan trágica como esperanzadora, porque ha demostrado como, ante la unión hace la fuerza ante la adversidad