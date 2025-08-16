Bautista insiste en pedir más medios humanos y materiales al Gobierno: "No tenemos respuesta"

24 horas después de petición oficial, la Junta de Extremadura sigue reclamando al Gobierno central la llegada de más medios humanos y materiales para atajar los siete incendios activos que tienen una mayor proyección en la comunidad.

Tras la reunión del Cecopi de esta noche, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha insistido en la necesidad de que lleguen más efectivos a la comunidad, especialmente para poder liberar a los bomberos forestales que se encuentran realizando tareas de extinción de los incendios ya estabilizados y controlados en los días anteriores. "Si vinieran más efectivos los podríamos destinar a la extinción y liberar esa carga a los bomberos del Infoex para que puedan sumarse a apagar los grandes incendios activos", ha dicho.

El consejero recuerda que la región ha afrontado en las últimas semanas otros fuegos de relevancia, como el de Villar del Pedroso, que aunque están extinguidos necesitan unidades desplegadas en la zona para realizar tareas de control y evitar su reactivación. "Eso nos obliga a descuidar medios para los grandes incendios activos, por eso es clave insistir en la solicitud de más medios que no llegan. A esta hora de la noche (pasadas las 22.30 horas de este sábado) no tenemos respuesta", ha asegurado Bautista.

Las últimas fases: estabilización, consolidación y extinción

Cabe señalar que tras la estabilización de las llamas, que es el primer objetivo a conseguir en los siete fuegos activos hasta el momento, hay que superar la fase de consolidación para poder llegar finalmente a la extinción, "algo que ocurre cuando pasan varias semanas después de la estabilización de un incendio", ha apuntado Bautista.

Ante la petición de más dotaciones formulada por la Junta en la noche del viernes y actualizada en el día de hoy, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado esta mañana en Pinofranqueado que, de manera general, se están dando respuesta a las solicitudes planteadas por las comunidades, pero que hay que actuar con responsabilidad y demandar lo que realmente se necesita en función de la situación de cada región.

La solicitud de la Junta al Gobierno, al detalle

Según la solicitud remitida por la Junta a la Presidencia del Gobierno se han pedido al Cecop nacional 200 bomberos forestales con formación en tendidos de manguera, 50 autobombas forestales, 5 aviones anfibios, 5 helicópteros medios o semi pesados bombarderos, 5 helicópteros ligeros de transporte y extinción y 5 equipos de maquinaria pesada. Además, Extremadura ha solicitado a través del mecanismo europeo de Protección Civil 100 vehículos autobomba con una dotación mínima de 4 bomberos por vehículo, 10 helicópteros antiincendios ligeros con tripulación y otros 10 aviones anfibios contra incendios.