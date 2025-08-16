Buscan a un hombre desaparecido mientras viajaba de Francia a Plasencia

El desaparecido responde al nombre de Serafín Velázquez y mide 1,55 metros de estatura

Buscan a un hombre desaparecido mientras viajaba de Francia a Plasencia

Buscan a un hombre desaparecido mientras viajaba de Francia a Plasencia

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Centro 112 de Extremadura ha pedido colaboración para localizar a un hombre que ha desaparecido mientras viajaba desde Francia hasta la localidad cacereña de Plasencia.

El desaparecido responde al nombre de Serafín Velázquez y mide 1,55 metros de estatura, según los datos aportados por el 112 a través de sus redes sociales, recogidos por Europa Press.

La última vez que se habló con él fue a las 21,30 horas del pasado 7 de agosto, cuando el desaparecido informó de que no encontraba sitio para pasar la noche en Irún, localidad guipuzcoana de la cual salía su autobús hacia Plasencia a las seis de la mañana del día siguiente.

En caso de que alguien pueda aportar información sobre su paradero, el 112 ha pedido llamar a su centro o al 091.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
  2. Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
  3. Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
  4. La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
  5. Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
  6. La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte
  7. Fuertes retenciones en el norte extremeño: estas son las carreteras cortadas por los incendios
  8. Quinto día en el incendio de Jarilla: confinan Segura de Toro y avanza hacia el Valle del Ambroz

El paso del fuego por Las Viñas: “Ha afectado a la electricidad, a la canalización del agua y a las instalaciones en general”

El paso del fuego por Las Viñas: “Ha afectado a la electricidad, a la canalización del agua y a las instalaciones en general”

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios

«Es una etapa de plenitud en la que estoy renaciendo»

«Es una etapa de plenitud en la que estoy renaciendo»

Buscan a un hombre desaparecido mientras viajaba de Francia a Plasencia

Buscan a un hombre desaparecido mientras viajaba de Francia a Plasencia

El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y ya son cuatro las vías afectadas en la región

El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y ya son cuatro las vías afectadas en la región

Isabelita, la amiga de María Guardiola que logró salvar a sus mascotas de las llamas

Isabelita, la amiga de María Guardiola que logró salvar a sus mascotas de las llamas

Extremadura combate seis fuegos que ya calcinan 20.000 hectáreas

Extremadura combate seis fuegos que ya calcinan 20.000 hectáreas

Estabilizado el frente del incendio de Aliseda que afecta a Malpartida: “Estamos tranquilos”

Estabilizado el frente del incendio de Aliseda que afecta a Malpartida: “Estamos tranquilos”
Tracking Pixel Contents