Buscan a un hombre desaparecido mientras viajaba de Francia a Plasencia
El desaparecido responde al nombre de Serafín Velázquez y mide 1,55 metros de estatura
El Centro 112 de Extremadura ha pedido colaboración para localizar a un hombre que ha desaparecido mientras viajaba desde Francia hasta la localidad cacereña de Plasencia.
El desaparecido responde al nombre de Serafín Velázquez y mide 1,55 metros de estatura, según los datos aportados por el 112 a través de sus redes sociales, recogidos por Europa Press.
La última vez que se habló con él fue a las 21,30 horas del pasado 7 de agosto, cuando el desaparecido informó de que no encontraba sitio para pasar la noche en Irún, localidad guipuzcoana de la cual salía su autobús hacia Plasencia a las seis de la mañana del día siguiente.
En caso de que alguien pueda aportar información sobre su paradero, el 112 ha pedido llamar a su centro o al 091.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
- Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
- La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
- Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
- La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte
- Fuertes retenciones en el norte extremeño: estas son las carreteras cortadas por los incendios
- Quinto día en el incendio de Jarilla: confinan Segura de Toro y avanza hacia el Valle del Ambroz