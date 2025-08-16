Un centenar de personas con sordoceguera en Extremadura: la vida a través del tacto

A veces el mundo puede verse a través de la piel. Como ocurre cuando las manos de Beatriz Búrdalo tocan las de quienes viven sin luz ni sonido. El roce de los dedos se convierte en una ventana que dibuja la realidad. En un reflejo que emana compañía. En un diccionario de lo que ocurre más allá del propio cuerpo. El silencioso sentido del tacto hace que la soledad se convierta en diálogo. Porque las manos de Beatriz no son solo una guía: son palabras, sonidos y emociones.

Desde su puesto como especialista en sordoceguera de la ONCE en Extremadura, ha enseñado a convertir los dedos en puentes y las palmas en mapas. Trabaja con casi un centenar de personas en la región para mejorar su calidad de vida y fomentar su autonomía, convirtiéndose en el nexo entre los afiliados y los técnicos de la organización para atender sus necesidades específicas, en función de los sistemas comunicativos que utilicen y los apoyos que requieran.

Los grandes olvidados

Búrdalo se decantó por esta profesión porque considera que las personas sordociegas son las grandes olvidadas: "No se trata solo de ser sordo o ciego, es una condición diferente, con barreras de comunicación mucho mayores que las de cualquier otro colectivo. Actualmente, en Extremadura tenemos 96 afiliados, desde los 4 hasta los 92 años, y es importante que la sociedad sepa que un bastón rojo y blanco indica una discapacidad dual".

También incide en que la vida, sin ver ni oír, puede resultar un gran reto si no se adoptan las medidas necesarias. Pone como ejemplo las obras de saneamiento en la ciudad de Cáceres: no pueden orientarse por el ruido del tráfico, ni saber por dónde vienen los coches. Además, remarca que no se ofrece información accesible sobre la ubicación de las vallas o zanjas.

La comunicación como muro invisible

"Desde la ONCE, gracias a la figura del especialista en sordoceguera, luchamos para que se respeten sus derechos y tengan independencia. Al final, eso es lo que todos queremos", afirma. Pese al trabajo que realiza la entidad, Búrdalo reconoce que aún queda mucho por hacer desde las administraciones. "Sabemos que ciertos recursos suponen un coste importante, pero cosas como que un semáforo vibre —como ocurrirá en Cáceres, que ya ha destinado una partida presupuestaria para ello— o que los pasos de peatones estén bien señalizados les dan una libertad enorme", reclama.

Beatriz Búrdalo, especialista en sordoceguera de la ONCE en Extremadura. / Rocío Muñoz

La verdadera barrera, sin embargo, no siempre está en las calles, sino en la comunicación. Por eso, insiste en la importancia de enseñar lengua de signos en las escuelas, puesto que "muchas veces no pueden comunicarse con nadie. Y eso, algunos días lo llevan mejor, pero otros es muy frustrante". También invita a reflexionar: "Ahora se aprende inglés, alemán… Por qué no podemos aprender lengua de signos para comunicarnos con quien vive a nuestro lado?".

En los centros educativos, los mediadores cumplen un papel clave. Como en la mayoría de instituciones no se utiliza lengua de signos, estos profesionales acompañan a los alumnos sordociegos desde la etapa infantil hasta la universidad, facilitando el acceso a los contenidos en igualdad de condiciones. Pero, como recalca Búrdalo, la clave está en el interés: "A veces es tan simple como escribir en grande y en negro si la persona conserva algo de visión, o utilizar el deletreo en la palma. Son recursos sencillos, pero muy útiles. El problema es que no se conocen".

Dactyls: un idioma entre manos

Uno de los avances más significativos ha sido el desarrollo del sistema Dactyls, un método de comunicación basado en el tacto. A través de distintas posiciones de manos y dedos, se transmiten letras y signos de forma más ágil que el deletreo tradicional. Aunque algunas personas utilizan lengua de signos apoyada, muchas solo se comunican mediante el deletreo. Pensando en ellas, Daniel Álvarez, una persona con sordoceguera, creó este sistema junto a su mediadora. Está especialmente diseñado para quienes tenían una buena audición previa y dominan el castellano, pero han tenido una pérdida sensorial progresiva.

Este modelo se está extendiendo por toda la región gracias a un convenio reciente entre la Consejería de Educación y la ONCE, que busca impulsar la inclusión educativa y facilitar el aprendizaje a personas con discapacidad dual. Entre las acciones conjuntas se encuentran la atención especializada, los programas de detección temprana, la adaptación del material escolar, la formación de docentes y el uso de tecnología accesible.

Apoyo según cada etapa vital

El equipo de maestros de la organización trabaja con los niños a nivel educativo, y en los colegios cuentan con mediadores de la Fundación de la ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps) que les apoyan en su aprendizaje. En el caso de jóvenes y adultos, la atención se adapta a sus necesidades, ya sea en el ámbito laboral, social o cultural.

Archivo - Inserta Empleo de la Fundación ONCE / FUNDACIÓN ONCE - Archivo

También hay técnicos de empleo que orientan a personas sordociegas en su búsqueda de trabajo. "Tratamos de abrir puertas a nivel laboral. Por ejemplo, en Cáceres, una chica con sordoceguera trabaja en la Diputación. Cada caso es distinto, algunos tienen resto auditivo funcional, otras visual... Se trata de aprovecharlo y dar respuesta a cada necesidad, buscando su inserción en igualdad de condiciones", señala la especialista.

Una lucha que debe ser compartida

En España, se estima que hay unas 9.000 personas con sordoceguera, de las cuales alrededor de 300 viven en Extremadura. Las dificultades en la comunicación, el acceso a la información o la movilidad pueden limitar aspectos tan esenciales como la educación, el empleo, la participación en la comunidad o la autonomía.

Aun así, es posible construir herramientas para su inclusión. Así lo defiende Beatriz, que subraya que "hay que darles un lugar en la sociedad. La lucha no puede depender solo de la ONCE. Hace falta un reconocimiento real de sus derechos y una respuesta eficaz y conjunta a sus necesidades. Eso es lo que necesitan y por lo que luchan".

Es un mensaje claro. Porque también se puede vivir a través del tacto. Solo hace falta que, como sociedad, ayudemos a convertir los dedos en puentes y las palmas en mapas.