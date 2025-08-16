Titulación universitaria

Los colegios veterinarios de Extremadura apoyan que el Grado de Veterinaria tenga seis cursos

Permitirá una formación más sólida de los estudiantes y una integración plena en Europa

Una veterinaria con una mascota.

Una veterinaria con una mascota. / Medivet

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Los Colegios Oficiales de Veterinarios de Cáceres y Badajoz han mostrado su "respaldo firme y unánime" a la propuesta de ampliación del Grado en Veterinaria de los actuales 300 a 360 créditos ECTS, lo que implicaría extender la carrera de cinco a seis años. Se trata de una reforma "largamente demandada por el sector", que a juicio de estos colegios "permitiría reforzar la formación de los estudiantes, facilitar su movilidad internacional y alinear el título español con los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", según han señalado ambos colegios en un comunicado.

Apoyo incondicional

Así, los presidentes de los Colegios Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez, y de Badajoz, José Marín Sánchez, se han reunido recientemente con el decano de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, Juan Enrique Pérez Martín, a quien trasladaron su "apoyo incondicional" a esta modificación académica que consideran esencial para el presente y el futuro de la profesión veterinaria. Y es que, según epxlicaron la estructura actual de 300 créditos supone una sobrecarga para los estudiantes y complica su reconocimiento profesional fuera de España", por lo que la ampliación a 360 créditos permitiría una formación más sólida y una integración plena en el ámbito europeo. Cabe destacar que esta propuesta se encuentra actualmente en estudio por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que recientemente aplazó la votación prevista para el cambio en la citada titulación, según manifestó el Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria (Conevet).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
  2. Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
  3. Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
  4. La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
  5. Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
  6. La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte
  7. Fuertes retenciones en el norte extremeño: estas son las carreteras cortadas por los incendios
  8. Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa

Extremadura combate seis fuegos que ya calcinan 25.000 hectáreas

Extremadura combate seis fuegos que ya calcinan 25.000 hectáreas

Extremadura lidera proyectos internacionales de investigación en cardiología, resistencia a los antimicrobianos y demencia

Extremadura lidera proyectos internacionales de investigación en cardiología, resistencia a los antimicrobianos y demencia

Estabilizado el frente del incendio de Aliseda que afecta a Malpartida: “Estamos tranquilos”

Estabilizado el frente del incendio de Aliseda que afecta a Malpartida: “Estamos tranquilos”

Los colegios veterinarios de Extremadura apoyan que el Grado de Veterinaria tenga seis cursos

Los colegios veterinarios de Extremadura apoyan que el Grado de Veterinaria tenga seis cursos

Aagesen sobre la ayuda solicitada por la Junta: "Estamos dando respuesta, pero hay que trabajar desde el rigor, solicitando lo que realmente se necesita"

Aagesen sobre la ayuda solicitada por la Junta: "Estamos dando respuesta, pero hay que trabajar desde el rigor, solicitando lo que realmente se necesita"

El paso del fuego por Las Viñas: “Ha afectado a la electricidad, a la canalización del agua y a las instalaciones en general”

El paso del fuego por Las Viñas: “Ha afectado a la electricidad, a la canalización del agua y a las instalaciones en general”

El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda

El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios
Tracking Pixel Contents