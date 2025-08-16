Los colegios veterinarios de Extremadura apoyan que el Grado de Veterinaria tenga seis cursos

Los Colegios Oficiales de Veterinarios de Cáceres y Badajoz han mostrado su "respaldo firme y unánime" a la propuesta de ampliación del Grado en Veterinaria de los actuales 300 a 360 créditos ECTS, lo que implicaría extender la carrera de cinco a seis años. Se trata de una reforma "largamente demandada por el sector", que a juicio de estos colegios "permitiría reforzar la formación de los estudiantes, facilitar su movilidad internacional y alinear el título español con los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", según han señalado ambos colegios en un comunicado.

Apoyo incondicional

Así, los presidentes de los Colegios Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez, y de Badajoz, José Marín Sánchez, se han reunido recientemente con el decano de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, Juan Enrique Pérez Martín, a quien trasladaron su "apoyo incondicional" a esta modificación académica que consideran esencial para el presente y el futuro de la profesión veterinaria. Y es que, según epxlicaron la estructura actual de 300 créditos supone una sobrecarga para los estudiantes y complica su reconocimiento profesional fuera de España", por lo que la ampliación a 360 créditos permitiría una formación más sólida y una integración plena en el ámbito europeo. Cabe destacar que esta propuesta se encuentra actualmente en estudio por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que recientemente aplazó la votación prevista para el cambio en la citada titulación, según manifestó el Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria (Conevet).