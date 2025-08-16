Estabilizado el frente del incendio de Aliseda que afecta a Malpartida: “Estamos tranquilos”

Aunque la evolución del incendio que afecta al municipio de Aliseda, originado este viernes por la tarde, es desfavorable, el frente este, orientado hacia Malpartida de Cáceres, se encuentra “estabilizado” en el entorno de los ríos Salor y Sayuela. La localidad se mantiene en aviso, pero la sensación general es de serenidad.

"Estamos tranquilos"

“No tenemos miedo, estamos tranquilos”, cuenta Merche, vecina del pueblo. Ha sido esta mañana cuando el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha indicado que preocupaba “el avance hacia el caso urbano de Malpartida”.

Sin embargo, el ayuntamiento de la localidad ya ha dado la última actualización del fuego, en la que ha pedido calma a los malpartideños. También el alcalde, Alfredo Aguilera, “que nos ha informado en todo momento”, añade Merche.

Las columnas de humo se juntaban

Una comunicación de la que, igualmente, ha sido testigo Chelo, otra residente del pueblo. “Ayer por la tarde vi como las dos columnas de humo, de Aliseda y la del Casar, prácticamente se juntaban”, cuenta.

Aunque con cierta calma, reconoce que la situación “da miedo”. “Esta mañana me he levantado y estaba todo el patio negro”, explica.

Lo cierto es que Malpartida ha quedado, en cuestión de horas, rodeada por los dos incendios. El que se originó en la carretera que va del Casar a Arroyo de la luz evoluciona de forma favorable, según la información facilitada por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias de la consejería.

5.000 hectáreas quemadas entre los dos fuegos

Allí se han quemado 3.000 hectáreas y ha sido la urbanización Viñas de la Mata una de las más perjudicadas. Sus residentes, que tuvieron que ser evacuados la tarde del viernes, fueron notificados por la Guardia Civil poco después de las 16.00 horas. Sin embargo, según cuentan, los bomberos no llegaron hasta por la noche, muestra de la situación crítica que vive la comunidad por la cantidad de fuegos desatados.

Situación agravada por las llamas de Aliseda. La última noticia que se conoce es que el fuego ha quemado unas 2.000 hectáreas de la Sierra de San Pedro, donde intervienen tres unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos y una sección de la Unidad Militar de Emergencia.