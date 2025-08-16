Extremadura coloca desfibriladores en más de 160 farmacias de pueblos pequeños

Más de 160 farmacias de municipios extremeños de menos de mil habitantes cuentan ya con desfibrilador, lo que permite mejorar el tiempo de respuesta ante problemas cardíacos en los entornos rurales de la comunidad autónoma. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha explicado a EFE que desde el inicio de la campaña instaurada por el sector para que estas farmacias contasen con desfibriladores, la cual arrancó a principios de este año, se han utilizado ya cinco unidades, en dos de los casos “salvando la vida” de los ciudadanos, como aconteció en un episodio en Montemolín.

Traquilidad para los ciudadanos

Por tanto, y además de las cifras, el máximo responsable del colegio provincial ha destacado la “tranquilidad” que representa para los ciudadanos poder contar con estos sistemas ante cualquier problema que puedan tener. Venegas ha afirmado que la campaña no se ha cerrado, y por tanto todas las farmacias de poblaciones extremeñas de menos de 1.000 habitantes que lo deseen pueden solicitar estos desfibriladores. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz ha recordado que los municipios con una mayor población disponen en muchos casos de al menos un centro de salud, los cuales cuentan con este sistema, de ahí que su población pueda acceder a este recurso. La campaña por tanto “va destinada a la protección de la ciudadanía, pues aunque el sistema sanitario con el que cuenta la región es muy destacado, siempre es importante disponer de este tipo de iniciativas”.

Dispensación de medicamentos

Venegas ha manifestado que el sector “realiza un gran número de iniciativas para mostrar su implicación con la sociedad”, en este caso con los municipios más pequeños, para lo cual también se pretende por ejemplo que las farmacias puedan ser las responsables de la dispensación de los medicamentos en las residencias sociosanitarias de los entornos rurales. El presidente del colegio provincial ha apuntado en este contexto que “se está a la espera de la publicación del texto definitivo del decreto regional en este ámbito tras las distintas alegaciones presentadas”.