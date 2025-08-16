Los siniestros de Casar de Cáceres y Aliseda

Las llamas acaban con viviendas en las Viñas de la Mata y preocupa el avance del fuego de Aliseda hacia Malpartida

En la urbanización, que está dentro del término municipal de Cáceres, se han perdido primeras viviendas a causa del incendio, según adelanta el consejero de Presidencia, Abel Bautista, al término de la reunión del Cecopi. El fuego de Aliseda preocupa por su avance a Malpartida de Cáceres

Agentes de seguridad y emergencias y vecinos, a última hora de la noche del viernes, en el cruce de la carretera que accede a las Viñas de la Mata.

Agentes de seguridad y emergencias y vecinos, a última hora de la noche del viernes, en el cruce de la carretera que accede a las Viñas de la Mata. / CARLOS GIL

José Luis Bermejo

José Luis Bermejo

El fuego que se originó este viernes entre las poblaciones de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz ha afectado a viviendas de Las Viñas de la Mata, según indicó esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, al término del Cecopi, "son viviendas habituales (...) no ha habido daños personales, pero sí un impacto" en los inmuebles, añadió, aunque no precisó cuántas casas se han visto afectadas por las llamas, "esta mañana haremos una estimación de todos los daños", dijo. Las Viñas de la Mata es una urbanización, en muchos casos son viviendas habituales, que pertenece al término municipal de Cáceres, pese a estar más cerca de Casar.

El fuego de Casar ha tenido una evolución favorable durante la noche, pese a que obligó a que durante más de una hora se cortase la autovía de la Plata. No ha pasado así con el fuego de Aliseda, cuya evolución es desfavorable y que "preocupa por el posible impacto en primeras viviendas y por su avance hacia el casco urbano de Malpartida de Cáceres", indicó Bautista.

Viviendas en Cuartos del Baño

También hay inquietud por el efecto que las llamas pudieran tener en las viviendas de la urbanización de Cuartos del Baño, que está entre Malpartida y Aliseda, aunque pertenece al término municipal de Cáceres. "Se está trabajando toda la mañana para cortar el avance a Malpartida", precisó el titular de Presidencia.

Investigación del Seprona

Los fuegos de Casar y Aliseda, por lo indicado por Bautista a última hora del viernes, podrían ser intencionados. Esta mañana, el consejero volvió a hablar de "delincuentes y desalmados" que provocan los fuegos y anunció que se ha abierto una investigación por el Seprona por los incendios de Cuacos, ya estabiliado, pero que, curiosamente, tuvo cuatro focos, y Aliseda.

TEMAS

  1. Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
  2. Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
  3. Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
  4. La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
  5. La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte
  6. Fuertes retenciones en el norte extremeño: estas son las carreteras cortadas por los incendios
  7. Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
  8. Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa

El fuego acaba con viviendas en las Viñas de la Mata y preocupa el avance del fuego de Aliseda hacia Malpartida

El fuego acaba con viviendas en las Viñas de la Mata y preocupa el avance del fuego de Aliseda hacia Malpartida

Quinto día en el incendio de Jarilla: confinan Segura de Toro y avanza hacia el Valle del Ambroz

Quinto día en el incendio de Jarilla: confinan Segura de Toro y avanza hacia el Valle del Ambroz

El fuego de Casar tiene una evolución favorable y el de Aliseda sigue preocupando

El fuego de Casar tiene una evolución favorable y el de Aliseda sigue preocupando

Extremadura solicita el despliegue del Ejército para hacer frente a los incendios: "Hay vidas en riesgo"

Extremadura solicita el despliegue del Ejército para hacer frente a los incendios: "Hay vidas en riesgo"

Cándido, persona con sordoceguera: "Me da mucho miedo pasear con las obras de Cáceres. Nosotros también vivimos aquí"

Cándido, persona con sordoceguera: "Me da mucho miedo pasear con las obras de Cáceres. Nosotros también vivimos aquí"

Los funcionarios de prisiones extremeños quieren ser agentes de la autoridad por ley

Los funcionarios de prisiones extremeños quieren ser agentes de la autoridad por ley

Un centenar de personas con sordoceguera en Extremadura: la vida a través del tacto

Un centenar de personas con sordoceguera en Extremadura: la vida a través del tacto

Extremadura solicita al Gobierno 400 bomberos y 20 aviones para combatir ocho incendios simultáneos

Extremadura solicita al Gobierno 400 bomberos y 20 aviones para combatir ocho incendios simultáneos
Tracking Pixel Contents