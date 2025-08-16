El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y ya son cuatro las vías afectadas en la región

El avance del fuego declarado hace cinco días en Jarilla ha obligado esta tarde a cortar la carretera que une Cabezuela del Valle y Hervás, la CC-224. Así lo ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Extremadura a través de sus redes sociales y también la Dirección General de Tráfico.

En concreto, señalan que el cierre de la vía del Puerto de Honduras se realiza ante la proximidad de las llamas. Esto supone que en estos momentos son cuatro las carreteras cortadas en la región por la simultaneidad de incendios que se registran en distintos puntos de la región.

Además de la carretera del Puerto de Honduras, se mantienen también sin tráfico las de Casas del Monte (CC-218), la que une Aliseda y Rincón de Ballesteros (CC-318) y la de Arroyo de la Luz-Casar de Cáceres (CC-321), las tres en ambos sentidos, según la última información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde al Ayuntamiento de Cabezuela del Valle han enviado un mensaje de fuerza, ánimo y agradecimiento a los efectivos que lucha contra el incendio que asola esta zona del norte de Cáceres. El mensaje se extiende a bomberos, brigadistas, voluntarios y vecinos: "un reconocimiento especial merece también cada agricultor y agricultora que, con el corazón en la mano y la mirada puesta en la tierra, permanece firme defendiendo su medio de vida, sus fincas y el futuro de su pueblo".