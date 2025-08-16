Los funcionarios de prisiones extremeños quieren ser agentes de la autoridad por ley

Los 900 funcionarios de las cárceles quieren obtener el reconocimiento de agentes de la autoridad para reforzar su seguridad personal. Para tratar de conseguir este objetivo, responsables de Instituciones Penitenciarias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura están manteniendo reuniones con diputados nacionales del Partido Popular y Partido Socialista. El presidente del sector de Administración General del Estado (AGE) del sindicato, Alonso Torres, destaca la necesidad de reactivar las proposiciones de ley relativas a la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que se reconozca la condición de agentes de la autoridad.

«No solamente me refiero a los funcionarios, también al personal laboral. Por ejemplo, hace unos meses, en una cárcel de Cataluña, asesinaron a una cocinera», explica. «Todo el mundo que trabaja en la prisión está en riesgo y, por lo tanto, reclamamos una modificación para todos los trabajadores de las prisiones», apostilla. «Actualmente, es incomprensible que un trabajador de un centro penitenciario no tenga esa condición y sí la tenga, por ejemplo, un médico cuando está en la calle, porque dentro de la prisión no lo sería», expone. Sin ir más lejos, el sindicato denunció el pasado 7 de junio tres agresiones a funcionarios del centro penitenciario de Cáceres.

Los hechos se produjeron en el módulo 2, donde un interno agredió violentamente a un funcionario, causándole heridas en el costado. Otro interno se sumó al altercado, rompiendo cristales e incitando a un motín. Durante el traslado de los agresores a la enfermería, continuaron las amenazas e insultos, y otros dos funcionarios resultaron heridos: uno recibió un puñetazo en la cara y otros golpes en el cuello. Además, recordó que un mes atrás, en el mismo módulo, se produjo una pelea entre internos que terminó con la muerte de uno de ellos, presuntamente a causa de las lesiones sufridas.

Las propuestas

Sobre la protección penal, la propuesta de modificación de la ley contempla para los funcionarios y personal laboral que la permanencia en las situaciones de detención y prisión preventiva, así como el cumplimiento de penas privativas de libertad por el personal penitenciario, tendrá lugar en establecimientos penitenciarios civiles, con separación del resto de detenidos, presos o penados. «Idéntica separación deberá mantenerse durante su estancia en dependencias policiales y en los traslados que puedan efectuarse», señala.

Por razones de seguridad, en todo lo relacionado con su actividad pública, el personal penitenciario se identificará con su número de carné profesional. En este sentido, CSIF defiende que con la modificación legislativa que reclama, además de garantizar en mayor medida la seguridad del personal penitenciario, el procedimiento sería mucho más sencillo, además de que resultaría más rápida y efectiva cualquier condena e indemnización a la que hubiera lugar.

En lo relativo al principio de veracidad, se plantea que los documentos formalizados por el personal funcionario penitenciario, en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos en el ejercicio de su cargo, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario. El personal penitenciario tendrá derecho a la defensa y asistencia por la Abogacía del Estado, siguiendo el procedimiento que reglamentariamente se determine, cuando, por causa de su ejercicio profesional y sin mediar dolo, negligencia o impericia graves, actúen como denunciantes o denunciados en un procedimiento penal.

En virtud del principio de indemnidad, la Administración deberá resarcir económicamente, a petición del interesado o sus herederos, al personal penitenciario cuando sufra daños personales o materiales, debidamente acreditados en su cuantía, en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Si los daños fueran ocasionados por la acción de terceras personas, la Administración solo se hará cargo del resarcimiento en el caso de insolvencia de aquellas, quedando a salvo su derecho a repetir contra las mismas.

El gabinete jurídico de CSIF ha logrado recientemente una sentencia favorable a un funcionario de prisiones defendido por esta organización sindical, quien sufrió, junto con otro trabajador, la agresión de un recluso en el año 2021. Por aquellos hechos, el interno fue condenado por un delito de atentado a agente de la autoridad. La sentencia fue recurrida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha resuelto recientemente que la Administración, de forma subsidiaria, se haga cargo del pago de la responsabilidad civil e indemnice al trabajador, además de afrontar el abono de las costas procesales.

Falta de médicos

Aparte de esta cuestión, Torres denuncia la falta de médicos en las prisiones extremeñas, al indicar que en la de Cáceres no hay ninguno, solo tres enfermeros y en la de Badajoz solo trabajan dos de los ocho que están en la Relación de Puestos de Trabajo. A su juicio, esta cuestión podría solucionarse si se transfieren las competencias al Servicio Extremeño de Salud (SES), pues en la actualidad, la sanidad penitenciaria en Extremadura depende del Gobierno central.

«La sanidad penitenciaria es un desastre, está generando problemas de convivencia porque para imponer un aislamiento a un preso es obligatorio que antes lo vea un médico y si no hay ninguno en la cárcel, no se puede aplicar, y lo mismo sucede con una sanción», lamenta. Por ello, reitera la conveniencia de que el Gobierno regional se haga cargo de la cuestión sanitaria en las prisiones de la región.