Ingeniera de montes de Cáceres: "No se puede basar el control de incendios solo en extinción"

Más de 20.000 hectáreas calcinadas. Extremadura afronta uno de sus momentos más críticos con seis incendios simultáneos en la región en estos momentos. El peor, el de Jarilla, que ha arrasado con más de 6.000 hectáreas, y donde preocupan especialmente los frentes avanzan hacia el Valle del Ambroz y Segura del Toro, localidad confinada, y hacia Plasencia. Se suman las llamas en Aliseda, Alburquerque, Burguillos del Cerro y Llerena, desde donde la evolución es favorable a última hora del sábado. También el del Casar de Cáceres, que si bien presenta un desarrollo positivo, ha arrasado con la urbanización Viñas de la Mata. Allí tiene una propiedad María Teresa González, ingeniera de montes, quien tiene claro que el control del fuego "no se puede basar solo en extinción".

"Hay que invertir en gestión"

"Hay que invertir en gestión, que requiere autorización y actuación", recalca la experta. Su parcela, una finca familiar, es una de las tantas que han sufrido los efectos de las llamas originadas en la carretera que va del Casar a Arroyo de la Luz. "El fuego se quedó a 50 metros de la casa", explica González. Fueron las ovejas, "que habían arrasado el terreno, formando una quilla", las que lograron dividir el fuego y alejarlo de la vivienda. También la labor de algunos vecinos, que se quedaron para echar una mano y refrescar el suelo con ayuda de una cuba.

Así ha quedado la urbanización Las Viñas tras el paso del incendio / Jorge Valiente

"La Guardia Civil nos avisó por la tarde de la evacuación, pero los bomberos no llegaron hasta bien entrada la noche", asevera la propietaria. "La cuestión es que los medios no son ilimitados", añade.

"No se puede esperar a que esto ocurra"

Y precisamente por eso, la ingeniera indica que "no se puede esperar a que esto ocurra, que es incontrolable. Un año como 2025, con una primavera que ha dejado un pastizal hasta arriba, y con cada vez menos ganado, no se puede estar pendiente de unos medios de extinción".

Que se permita limpiar

González considera que "la gente del campo necesita que se le deje gestionar, efectuar intervenciones que, muchas veces, por cierta presión desconocida y por temor, no se hacen". Cuestiona las limitaciones que se les han impuesto a particulares para poder limpiar sus fincas y recalca la importancia de podar o desbrozar. No solo en terrenos privados, sino, también, en monte público.

La experta lo compara con el mantenimiento del patrimonio artístico. "Los cuadros que están en el Museo del Prado requieren, de vez en cuando, pasar por el taller para su restauración. Esto es igual", sentencia la ingeniera.

"El que sabe no decide y el que decide no sabe"

Tajante, la profesional pone el foco en la clase política y sentencia que, a veces, "el que sabe no decide y el que decide no sabe". Más aún, cree que "no podemos estar pendientes de que cada cuatro años haya un relevo y ver qué deciden". Sobre todo, porque afirma que "esto va a volver a pasar".

Van a volver a vivirse episodios, opina, como los que ha sufrido su urbanización en la madrugada del viernes al sábado. "Aquí ha sido desolador", cuenta la propietaria. Afortunadamente, el fuego, que ha calcinado 3.000 hectáreas, evoluciona favorablemente a esta hora de la tarde. Sin embargo, los vecinos afectados todavía necesitarán tiempo para olvidar lo ocurrido, eso que el terreno ennegrecido que rodea sus hogares refleja.