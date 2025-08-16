Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados

De nuevo Extremadura en alerta roja por calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana domingo el aviso rojo ("riesgo extremo") por temperaturas que podrían superar los 44 grados centígrados en dos zonas de Extremadura: las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez.

El resto de la región permanecerá la alerta naranja ("riesgo importante") con termómetros también muy elevados, que rondarán entre los 41 y los 43 grados en el conjunto de la comunidad.

Según las previsiones a última hora del sábado, este domingo se espera que se alcance el último día de esta ola de calor que lleva arrastrando el país durante dos semanas y que empeora el riesgo de incendios forestales en la comunidad. De momento, para el lunes no constan avisos de ningún tipo en Extremadura, aunque sí se mantienen en otros puntos del país.

Todos los avisos de la Aemet se activarán a las 11.00 horas de la mañana y se prolongarán, por el momento, hasta las 21.00 horas. Ante esta situación, las autoridades piden extremar la precaución y tener especial cuidado con las personas más vulnerables: mayores, niños, embarazadas y personas con patologías de riesgo.