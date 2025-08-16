Último día de la ola de calor
Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
Las zonas más calurosas serán las Vegas del Guadiana y la comarca de Villuercas y Montánchez, mientras en el resto de la región permanecerán los avisos naranjas con termómetros que rondarán entre los 41 y 43 grados
De nuevo Extremadura en alerta roja por calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana domingo el aviso rojo ("riesgo extremo") por temperaturas que podrían superar los 44 grados centígrados en dos zonas de Extremadura: las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez.
El resto de la región permanecerá la alerta naranja ("riesgo importante") con termómetros también muy elevados, que rondarán entre los 41 y los 43 grados en el conjunto de la comunidad.
Según las previsiones a última hora del sábado, este domingo se espera que se alcance el último día de esta ola de calor que lleva arrastrando el país durante dos semanas y que empeora el riesgo de incendios forestales en la comunidad. De momento, para el lunes no constan avisos de ningún tipo en Extremadura, aunque sí se mantienen en otros puntos del país.
Todos los avisos de la Aemet se activarán a las 11.00 horas de la mañana y se prolongarán, por el momento, hasta las 21.00 horas. Ante esta situación, las autoridades piden extremar la precaución y tener especial cuidado con las personas más vulnerables: mayores, niños, embarazadas y personas con patologías de riesgo.
Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
Por su parte, se aconseja a la ciudadanía:
- Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día
- Beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados
- Evitar comidas copiosas
- No consumir bebidas alcohólicas
- Reducir la actividad física
- Permanecer en lugares ventilados o acondicionados
- Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.
- En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar
- Mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación
- Pestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación
- En caso de necesidad, ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
- Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
- La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
- Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
- La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte
- Fuertes retenciones en el norte extremeño: estas son las carreteras cortadas por los incendios
- Quinto día en el incendio de Jarilla: confinan Segura de Toro y avanza hacia el Valle del Ambroz