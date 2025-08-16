El paso del fuego por Las Viñas: “Ha afectado a la electricidad, a la canalización del agua y a las instalaciones en general”

“Eran las 16.00 o 17.00 horas. Empezamos a escuchar las sirenas. La Guardia Civil avisó a algunos vecinos para que abandonasen sus casas. Aunque nosotros en ese momento no veíamos nada”. María Eugenia describe las primeras horas del incendio que este viernes por la tarde afectó a la urbanización Viñas de la Mata, donde ella tiene una finca. Los primeros momentos de un fuego que, según Miguel, otro de los propietarios, "ha arrasado”.

Las llamas se originaron entre los municipios de Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz y, rápidamente, se extendió por el entorno. Si bien ha tenido una evolución favorable durante la noche, los efectivos no pudieron evitar el corte de un tramo de la A-66 durante una hora aproximadamente. Tampoco, que la mayor parte de las fincas presenten hoy un aspecto ennegrecido.

“Habíamos limpiado recientemente, pero lo poco que quedaba ha bastado para que el fuego se extendiese”, cuenta Miguel, cuya propiedad se ubica cerca de la N-321, junto a la iglesia de San Jerónimo. “Ha afectado a la electricidad, a la canalización del agua y a las instalaciones en general”, añade, mientras habla de “impotencia” ante la situación. Eso sí, explica que su casa está “intacta”.

También da gracias María Eugenia porque su vivienda se haya salvado. Las llamas tardaron en llegar a su propiedad. Fueron sus vecinos quienes le avisaron, en un primer momento, de la evacuación.

“Nos pusimos con una manguera a refrescar el perímetro de la casa, que ha ayudado a que el fuego no llegase hasta aquí”, dice la vecina.

Según cuentan los residentes de la urbanización, los bomberos no llegaron hasta por la noche. “Hay que entenderlo, porque había muchos fuegos a la vez en la comunidad, pero a esa hora las llamas estaban muy extendidas”, dice María Teresa, otra vecina de Viñas de la Mata, que intenta llegar hoy a su casa a través de caminos rodeados de terreno calcinado.

Como todos, intentan volver a la normalidad en la media en que pueden, pero teniendo claro que “esto va a volver a repetirse” y que “la acción contra los incendios no puede limitarse a la extinción”.