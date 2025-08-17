Afectados por el incendio de Jarilla: "¿De qué van a vivir mis hijos?"

Dos de la madrugada. El megáfono del pueblo despierta a Leonor, vecina de Gargantilla. "Nos dijeron que nos preparásemos, que por la mañana nos tendríamos que ir". Dicho y hecho. A las 9.00 horas de este domingo los vecinos de la localidad cacereña han tenido que evacuar sus viviendas debido a la proximidad del incendio de Jarilla, que no da tregua en su flanco norte. "Está completamente desbocado", ha aseverado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la primera reunión con el Cecopi de la jornada. Una peligrosidad que ha obligado a abrir, de nuevo, las puertas de La Bombonera, el polideportivo municipal de Plasencia, para acoger a los nuevos desalojados.

"El disgusto más grande de mi vida"

"Es el disgusto más grande de mi vida", dice Leonor, que pasa sus primeras horas en las instalaciones de la ciudad deportiva. La vecina explica que, cuando han abandonado su hogar, "el fuego estaba ya a 300 metros del pueblo, donde cogemos el agua para beber".

Visiblemente emocionada, aclara que no es el temor a perder su casa lo que le preocupa, sino los daños que puedan sufrir sus tierras. Tiene dos hijos, residentes, también, en Gargantilla, y que gestionan varias fincas de ciruelos, cerezos y olmos.

"Mi familia come del campo"

"Nos dicen que eso no les importa, solo las casas, pero mi familia come del campo", lamenta la evacuada. "Yo cobro el paro, y con eso puedo tirar, pero ¿qué van a hacer mis hijos?, ¿de qué van a vivir? Va a ser la ruina para el pueblo", sentencia la mujer, que ha llegado hasta el polideportivo junto con su madre, de 88 años.

Un trato maravilloso

"Es una situación complicada porque ella está enferma. Toma insulina y pastillas", explica la afectada. Eso sí, no niega que, desde que han llegado, "el trato ha sido maravilloso".

Una afirmación que resuena estos días en La Bombonera. Todos quieren apostillarlo. "Cruz Roja, trabajadores sociales, psicólogos o funcionarios del ayuntamiento. Todos son muy amables", explica Francisca, evacuada de Rebollar.

Ella llegó este sábado por la noche, junto con su marido Tomás. "A las 21.00 horas nos enviaron un aviso al móvil, diciendo que nos teníamos que marchar", explica la pareja, que se trasladó a las instalaciones en su coche particular, junto con su perro.

"Puede dormir con nosotros en el polideportivo, y le traen pienso y agua", apunta él. "Ayer cuando llegamos, fueron a por medicamentos para quienes no pudimos cogerlos", añade Francisca, que, eso sí, se muestra algo indignada.

Quieren volver a sus casas

"Si hubiera la misma cantidad de humo que hubo ayer, entendería que no nos dejasen volver a nuestras casas, pero tenemos unos amigos en la montaña de enfrente, que nos mandan fotos, y vemos que no lo hay", expone la evacuada.

No obstante, el matrimonio reconoce que sí se están quemando "algunas fincas de los lugareños". Más aún, Tomás asevera que el fuego ha calcinado tres parcelas de su propiedad. En cualquier caso, el matrimonio no oculta las "ganas" que tiene de regresar a su domicilio, y, según cuentan a este diario, "nos han dicho que quizá el lunes, pero no es seguro".

"Aún quedan días"

Aún no hay confirmación oficial, pero lo cierto es que "aún quedan días" de fuego, ha asegurado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la última reunión con el Cecopi. Aún quedan jornadas de lucha contra un incendio que ya alcanza los 130 kilómetros de perímetro y que ha conseguido calcinar más de 11.000 hectáreas.