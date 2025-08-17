Alcaldesa de Hervás: "De madrugada no pensábamos que el fuego fuese a evolucionar de manera tan negativa"

El incendio de Jarilla no da tregua. El flanco norte del fuego, que se desató el martes por la tarde, se encuentra “completamente desbocado”, según ha confirmado esta mañana la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Una situación que motivó la evacuación de los vecinos de Rebollar el sábado por la noche y de Gargantilla hoy por la mañana. A los huéspedes del Balneario del Valle del Jerte se les ha pedido que abandonen las instalaciones y se han confinado tres localidades: Casas del Monte, Segura de Toro y Hervás, donde, eso sí, se mantiene la calma por el momento.

Ha sido esta mañana cuando los residentes de la capital del Valle del Ambroz han conocido la noticia. “He llegado a la reunión del Cecopi y el consejero de Presidencia, Abel Bautista, me ha confirmado que nos iban a confinar. Le he preguntado si era necesario y me ha respondido: “Ya me lo dirás en cuatro o cinco horas”, explica la alcaldesa, Gloria Vizcaíno. “Esta madrugada no pensábamos que el fuego fuese a evolucionar de manera tan negativa”, añade.

Tranquilos y dispuestos a ayudar

La regidora afirma que el ambiente que se respira en el pueblo es de tranquilidad. “No hay preocupación por que puedan llegar las llamas”, confirma a este diario.

No oculta “el trastorno” que una situación como esta supone para los vecinos, pero asegura que “es lo que toca” y que “hay que hacer todo lo posible. Primero, por nuestro propio bien. Segundo, para facilitar la labor de todos los efectivos que trabajan sobre el terreno”.

Vizcaíno hace hincapié, además, en la solidaridad de los hervasenses. “Mucha gente se ha dirigido a nosotros para comunicarnos que están dispuestos a ayudar en cuanto se los necesite. Hay que agradecer al pueblo que sea tan colaborativo y que se preste”, concluye la mandataria.

Batidas de voluntarios en Segura de Toro

Solidaridad también se respira en Segura de Toro. “Hay brigadas de voluntarios que están haciendo batidas para controlar cualquier posible expansión del fuego”, afirma Cesar Martín, alcalde del municipio. “Hay otros que están efectuando cortafuegos en la sierra”, añade.

No obstante, habla de “impotencia, no por el confinamiento, sino porque vemos que no hay medios aéreos trabajando”, afirma el regidor. “Ayer por la noche estuvimos a punto de evacuar porque las llamas estaban bajando”, añade.

Vecinos evacuados llegando a Plasencia. / Jorge Valiente

La evacuación de Rebollar

Quienes sí tuvieron que abandonar sus residencias fueron los vecinos de Rebollar. “Me llamó María Guardiola a las 21.00 horas para decirme que nos teníamos que ir”, explica Petra Díaz, alcaldesa de la localidad, que recalca la buena organización del pueblo. “Nos dieron 45 minutos, pero lo hicimos en menos”, asegura.

Igualmente, señala “la buena comunicación” y el flujo constante de información que les están facilitando. Muchos de los 196 vecinos del municipio se han trasladado a casas de amigos o familiares.

Solo 12 se encuentran en el pabellón La Bombonera de Plasencia, después de que una pareja de Bilbao se haya marchado, junto con su hija, a primera hora de este domingo. Un matrimonio, por su parte, se ubica en las Hermanitas de los Pobres.

No obstante, la Ciudad Deportiva de la ciudad cacereña ha recibido, hace escasos minutos, a los vecinos de Gargantilla, que ya empiezan a acomodarse en este improvisado hogar tras conocer la noticia de la evacuación esta misma mañana.