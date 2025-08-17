26.000 extremeños con fibromialgia: "Necesitamos una unidad específica"

Nació en 2000, ocho años después de que la enfermedad fuese reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tenía un objetivo fundamental: mejorar la calidad de vida los pacientes. Un propósito que, un cuarto de siglo después, sigue intacto. Por eso, la Asociación de Fibromialgia de Extremadura (Afibroex) insiste en la importancia de crear una unidad específica para atender a los 26.000 extremeños diagnosticados. También, en agilizar la concesión de la incapacidad o en aumentar la inversión en investigación.

La enfermedad

"La fibromialgia consiste en que el sistema musculoesquelético siente dolor", explica la presidenta de Afibroex, Lourdes Lorenzo Valle, aunque matiza que la sintomatología de esta enfermedad va mucho más allá: dificultad para tragar, irritabilidad del colon, vejiga hiperactiva o sequedad de la piel. Efectos de una patología crónica que se van agudizando a medida que los diagnosticados van cumpliendo años y que van haciendo mella en el terreno emocional.

Pacientes de fibromialgia en una clase de yoga. / Cedida

En este punto aparecen la ansiedad o la depresión, que "aunque no se asocian directamente a la fibromialgia, mucha literatura médica habla de ello", asegura Lorenzo. "Alguien que convive diariamente con todo esto, acaba desarrollando, también, alguna enfermedad de índole mental", añade. Un tema, el de la salud mental, complicado de por sí, pero que en una enfermedad en la que "como en todas, la actitud de los pacientes es fundamental", no hace sino agravar aún más la situación.

Nueve de cada diez diagnosticados son mujeres

Todavía no se sabe con exactitud por qué motivo aparece la fibromialgia que, por cierto, tiene una prevalencia mucho mayor en las mujeres que en los hombres. De hecho, nueve de cada diez diagnosticados son mujeres. "Hay varias investigaciones sobre el tema hormonal, pero, de momento, nada conclusivo", dice la presidenta de la asociación extremeña.

En cuanto a la franja de edad que recibe un mayor número de diagnósticos, Lorenzo la sitúa alrededor de los cincuenta años, pero aclara que en la asociación hay personas de todas las edades. Desde una chica que supo que tenía fibromialgia a los trece años, hasta pacientes que lo han descubierto ya jubilados. Eso sí, son muchos los que detectaron que algo no iba bien bastante antes de conocer el nombre de lo que padecían.

Más investigación

Al respecto, Lourdes Lorenzo asegura que los diagnósticos tardan "entre cinco y siete años en darse". Por eso es tan importante destinar una mayor cantidad de dinero a su investigación, una de las luchas de Afibroex.

Ya hay proyectos en marcha, emprendidos, por ejemplo, por la propia Universidad de Extremadura. Hace dos semanas terminó uno de ellos, consistente en analizar el beneficio que obtienen las personas que padecen fibromialgia al realizar trabajos de fuerza. Para ello, participaron dos grupos de personas. Uno activo, que realizó una serie de ejercicios en la facultad durante el tiempo que duró el ensayo. El pasivo, mientras tanto, no hizo nada. Ahora, están a la espera de los resultados.

Además, se realizan pruebas en laboratorios, donde se demuestra, a través de estudios de la actividad cerebral, que los pacientes reaccionan a estímulos que, en realidad, no existen. Pero, hace falta más. Para reducir el tiempo de los diagnósticos, para determinar las causas de la enfermedad y, quizá, poder prevenirla. "Hay pequeños logros, pero todavía muy nacientes", señala Lourdes Lorenzo, que, aparte de esto, explica cuáles son los dos principales objetivos de la asociación regional.

La creación de una unidad específica

El primero, la creación de una unidad específica que pueda tratar a los pacientes de esta enfermedad, que diagnostica un reumatólogo, pero que, después, lleva el médico de cabecera, que es el encargado de derivar a los usuarios a los diferentes especialistas en función de la dolencia que manifiesten.

Médicos de familia que, muchas veces, tienen sobrecarga de trabajo y eso provoca, según la experiencia de Lorenzo, que "haya que ir varias veces para que te hagan caso y te deriven con el especialista correspondiente".

Por eso piden la unidad, con la que se gestionaría, de manera integral, la atención precisada por los enfermos. "Necesitamos una unidad específica. Creemos que estaríamos mejor", considera la presidenta de la asociación.

Incapacidad

Finalmente, Afibroex reclama que se tengan en cuenta los baremos de la propia enfermedad para la concesión de la incapacidad. En este sentido, Lourdes Lorenzo asegura que la fibromialgia, dentro de los parámetros de sanidad, sí está reconocida como una enfermedad incapacitante. Sin embargo, en la práctica, "si solo aportas la fibromialgia, no tienen en cuenta toda la patología y, generalmente, no dan las incapacidades". Así, reclaman una mayor facilidad para lograr el certificado.

La labor de la asociación

Mientras tratan de conseguir todo esto, desde la asociación no se quedan de brazos cruzados. En su lucha por mejorar la calidad de vida de los pacientes, financian terapias con fisioterapeutas, a través de clínicas asociadas que les hacen un descuento, o con psicólogos, con los que también tienen convenios.

En el centro cacereño el Perú, los enfermos pueden hacer ejercicio en el agua. Además, Afibroex les ofrece diferentes talleres, como el de memoria cognitiva, que permanece activo entre octubre y junio. «Si bien nuestro deterioro cognitivo no es como el del alzheimer, se habla de la llamada ‘fibroniebla’, y es debido a que nuestro sistema neuronal siempre está ‘cansado’, porque las neuronas están recibiendo estímulos de dolor de manera constante», explica Lorenzo, que asegura que, aunque la memoria a largo plazo suele permanecer intacta, a corto plazo, a veces cuesta responder o actuar rápido.

Tampoco faltan la musicoterapia, pilates, yoga o, finalmente, los talleres de cremas, con el objetivo de combatir el síndrome de sensibilidad química. Iniciativas que se emprenden gracias a los fondos que se destinan desde la Diputación Provincial de Cáceres, del IMAS del Ayuntamiento de Cáceres, de la Junta de Extremadura, a través del SES, y de la Fundación Valhondo, y que Afibroex pone en marcha para hacer algo más llevadera la enfermedad a todos aquellos que la padecen en la región. n