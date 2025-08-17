Bravo Murillo, político extremeño del estado liberal

Nacido en Fregenal de la Sierra en el seno de una familia humilde, con un padre dedicado a la enseñanza del latín, Juan Bravo Murillo inició su formación académica gracias a una beca que le permitió ingresar al Seminario de Sevilla a la edad de doce años. Posteriormente, cursó estudios de Filosofía y Derecho en las universidades de Sevilla y Salamanca, consolidando así una sólida base intelectual. Tras finalizar su formación universitaria se desempeñó durante nueve años como profesor de Instituciones Filosóficas en la Universidad de Sevilla, labor que compaginó con el ejercicio de la abogacía. Su prestigio como jurista creció rápidamente, siendo reconocido por su estilo argumentativo sereno, lógico y de exposición clara, cualidades que llevaron a su bufete a ocupar un lugar destacado en la ciudad.

En 1834 fue nombrado fiscal de la Audiencia de Cáceres, cargo en el que obtuvo notable reputación. Al año siguiente fue designado fiscal en Oviedo, aunque renunció a dicho puesto para establecerse definitivamente en Madrid, donde iniciaría una nueva etapa en su carrera profesional y política.

Estatua de Bravo Murillo en la glorieta de Bilbao en Madrid. / EL PERIÓDICO

Instalado en Madrid, Juan Bravo Murillo retomó con éxito su carrera como abogado, alcanzando el punto más alto de su vida profesional al convertirse en representante legal de influyentes figuras de la nobleza y la realeza. Entre sus clientes se encontraban los duques de Montpensier, el infante Don Carlos -considerado Carlos V por los carlistas-, el duque de Osuna y varios monarcas de estados alemanes, consolidando así su prestigio en los círculos más selectos del país.

Su paso por el periodismo

Paralelamente, incursionó en el periodismo, fundando y dirigiendo diversos medios de tendencia moderada, además del Boletín de Jurisprudencia y Legislación, donde combinó su vocación legal con el análisis político. Su entrada en la vida política se produjo en 1836 de la mano de Manuel Barrio Ayuso —exprofesor suyo en la Universidad de Salamanca y por entonces ministro—, quien lo integró en su gabinete. Sin embargo, su debut político coincidió con un momento de inestabilidad: el gobierno presidido por Istúriz que fue rápidamente derrocado tras el pronunciamiento militar conocido como motín de La Granja.

Fue elegido diputado en 1837 por Sevilla, luego por Ávila en 1840, y desde 1843 de manera constante por Fregenal de la Sierra hasta su retiro en 1858. Se consolidó como uno de los referentes políticos de su época. En sus discursos parlamentarios criticó duramente al Partido Progresista por su política laica y lo acusó de respaldar movimientos revolucionarios con el fin de alcanzar el poder. Esa firme postura le costó el exilio: en 1840 fue desterrado por el general Espartero y se trasladó a París. Años más tarde volvió a refugiarse en Francia, fue durante el bienio progresista (1854–1856) como reflejo de las tensiones ideológicas que marcaron su trayectoria.

Estructura de ladrillo de la conducción de agua del Lozoya. / EL PERIÓDICO

Su mayor relevancia institucional llegó durante la llamada Década Moderada, periodo en el que ocupó los principales cargos del Estado. Fue nombrado ministro de Gracia y Justicia en 1847; de Comercio, Instrucción y Obras Públicas entre 1847 y 1849; y de Hacienda en 1850. Finalmente ejerció como presidente del Gobierno entre 1851 y diciembre de 1852, consolidando su legado como uno de los grandes artífices del proyecto conservador en la España isabelina.

Durante casi seis años al frente de distintos ministerios y de la presidencia del Gobierno, Juan Bravo Murillo dejó una huella profunda y eficaz en la administración del Estado, reconocida incluso por sus adversarios políticos. Su integridad personal y estilo austero lo distinguieron en una época marcada por el clientelismo y la inestabilidad.

Figura atípica dentro del Partido Moderado, Bravo Murillo priorizaba la acción sobre la teoría, las soluciones prácticas por encima de los dogmas ideológicos. Esta visión lo llevó, como presidente del Gobierno, a formar el primer gabinete técnico de la historia de España, compuesto por especialistas en lugar de políticos profesionales.

Su legado legislativo

Su legado legislativo fue amplio y ambicioso. Entre sus iniciativas destacan la Ley de Funcionarios, el Plan Nacional de Construcción de Ferrocarriles, el saneamiento de la Deuda Pública, el Concordato con la Santa Sede y el abastecimiento de aguas a Madrid. También impulsó el desarrollo del tráfico marítimo y presentó un polémico proyecto de reforma política -en esencia, una nueva Constitución de corte autoritario- que, al generar fuerte rechazo, provocó su caída del poder.

Juan Bravo Murillo fue un reformador clave en la modernización del Estado español durante el reinado de Isabel II, al impulsar un cambio radical en el sistema de acceso y promoción dentro de la administración pública. Hasta entonces, los cargos en los ministerios se asignaban por afinidad política, lo que provocaba inestabilidad laboral y graves consecuencias económicas para los funcionarios con cada cambio de gobierno. Su nueva Ley de Funcionarios introdujo el mérito como criterio principal de ingreso y ascenso, estableciendo baremos objetivos y penalizando la corrupción con la pérdida del cargo.

Bravo Murillo, Diccionario de Díaz y Pérez, 1884. / Diccionario de Díaz y Pérez, 1884.

Como responsable del desarrollo de las infraestructuras del país, Bravo Murillo impulsó en 1851 una ley fundamental para la planificación ferroviaria nacional. Con una visión moderna y centralista, propuso un sistema radial con epicentro en Madrid, desde donde partirían las principales líneas férreas hacia los extremos del país. Su Gobierno también facilitó la participación económica de las provincias en estos proyectos y reforzó la responsabilidad del Estado en su ejecución, defendiendo incluso que las líneas fueran de titularidad pública.

Otra de sus medidas trascendentales fue la imposición del sistema métrico decimal en toda España y sus territorios en 1849, poniendo fin a la confusión de los antiguos sistemas de varas y leguas. Como símbolo de esta nueva era de progreso, Bravo Murillo acompañó a la reina Isabel II en la inauguración de la primera línea ferroviaria que partió de Madrid: la de Aranjuez.

Modernización de España

Bravo Murillo dejó una profunda huella en la modernización de España gracias a su eficaz gestión en áreas clave del Estado. Una de sus contribuciones más destacadas fue el impulso a la mejora de los puertos españoles; mediante una real orden, dispuso que el Estado asumiera el coste total de obras, limpieza y dragado en los principales puertos y compartiera gastos con las autoridades locales en los secundarios. Además fomentó el tráfico marítimo y declaró puertos francos a los principales del archipiélago canario, lo que potenció significativamente el desarrollo económico y comercial de las islas.

Otro logro crucial fue la solución al problema crónico de la Deuda Pública. Tras años sin pagarse los intereses, Bravo Murillo reunió a expertos, elaboró un plan y logró la aprobación de una ley que regularizó los pagos, reduciendo el interés del 5% al 3%, pero garantizando el cobro puntual a los acreedores.

Concordato con la Santa Sede en 1851

En el ámbito religioso, su papel fue clave en la firma del Concordato de 1851, un acuerdo histórico con la Santa Sede que restableció las relaciones entre la Iglesia y el Estado tras la desamortización. El texto reorganizó la estructura diocesana -creando la diócesis de Madrid y la de Ciudad Real como Priorato de las Órdenes Militares- y permitió a la Iglesia aceptar la venta de sus bienes a cambio del compromiso estatal de sostener el culto y al clero.

Mausoleo de Bravo Murillo en Fregenal de la Sierra. / Caso Amador.

Además, resolvió uno de los grandes problemas de infraestructura urbana de su tiempo: el desabastecimiento de agua en Madrid. A mediados del siglo XIX, la capital era una de las peores dotadas de Europa, con apenas seis litros diarios por habitante. Su intervención marcó el inicio de un sistema moderno de suministro que mejoró radicalmente las condiciones de vida en la ciudad.

Solución al abastecimiento de Madrid

Desde su etapa como ministro de Obras Públicas, Juan Bravo Murillo se propuso resolver uno de los mayores desafíos urbanos del Madrid del siglo XIX: el grave problema de abastecimiento de agua. Encargó a ingenieros de caminos un ambicioso proyecto, que identificó al río Lozoya como la fuente ideal por su calidad y caudal. La solución requería construir una compleja infraestructura -un canal de 70 kilómetros, una presa con un dique de gran altura y un gran depósito- en una época en la que ni la maquinaria moderna ni los recursos financieros abundaban. Para financiar la obra se abrió una suscripción pública con la promesa de reintegrar el capital invertido con un 6% de interés una vez concluidos los trabajos.

Las obras comenzaron el 11 de agosto de 1851 y culminaron en junio de 1858, cuando el agua del Lozoya llegó finalmente a Madrid a través del canal Isabel II, convirtiendo a la capital en una de las ciudades europeas mejor abastecidas.

Afrontar una reforma política

El éxito administrativo de Bravo Murillo lo impulsó a proponer una profunda reforma política con el objetivo de estabilizar el poder ejecutivo y frenar la constante agitación nacional. Convencido de que el sistema representativo implantado desde hacía casi dos décadas no había logrado consolidar la autoridad del gobierno, diseñó un proyecto que buscaba limitar la injerencia militar y la parálisis parlamentaria.

En ese período, España había sufrido una guerra civil, múltiples pronunciamientos militares, tres constituciones y catorce gobiernos en menos de veinte años. Bravo Murillo apuntaba directamente a la debilidad institucional, al poder excesivo de los generales con influencia política y al uso partidista de los votos en el Congreso como causas de la inestabilidad que frenaba el progreso del país.

La caída política de Juan Bravo Murillo fue el desenlace de un ambicioso intento de reforma institucional que generó una fuerte resistencia tanto en la oposición como dentro de su propio partido. Su proyecto de reforma constitucional, presentado en el otoño de 1852, aspiraba a fortalecer el poder ejecutivo y corregir lo que consideraba excesos del parlamentarismo. Aunque mantenía elementos clave del régimen constitucional -como la intervención de las Cortes en la legislación y el control de los impuestos y tratados-, fue acusado por progresistas y moderados de querer restaurar el absolutismo.

Bravo Murillo no ocultaba su crítica al funcionamiento del Parlamento, como dejó claro con irónica contundencia al justificar la disolución de las Cortes: «Para que ustedes los diputados descansen y a nosotros nos dejen gobernar y, sobre todo, administrar». Tras lograr el decreto de disolución del Congreso, convocó nuevas elecciones para marzo de 1853 y publicó el texto íntegro de la nueva Constitución en la Gaceta, en un intento por legitimar el proyecto a modo de referéndum popular.

La caída de Bravo Murillo

La respuesta fue inmediata y feroz. Partidos, prensa y figuras influyentes como el general Narváez y la reina madre María Cristina se unieron contra su gabinete. Incluso Isabel II, temerosa de una crisis mayor, le retiró su apoyo. Ante esta pérdida de confianza, Bravo Murillo presentó su dimisión.

Aunque continuó su labor parlamentaria como diputado y llegó a vencer al gobierno de turno al ser elegido presidente del Congreso en 1857, su influencia se fue diluyendo. En 1858, Isabel II encargó la formación de Gobierno al general O’Donnell y fundó un nuevo partido: la Unión Liberal. Bravo Murillo, desilusionado con el rumbo político y fiel a su monarquismo, decidió no presentarse a las siguientes elecciones y se retiró de la vida pública. Su discurso final en las Cortes y sus opúsculos quedaron como su legado ideológico y testamento político.

Bravo Murillo cerró su vida pública con la misma integridad y sobriedad que caracterizaron toda su carrera política. En 1865 aceptó el nombramiento como senador por respeto institucional, interviniendo puntualmente en debates presupuestarios, donde aportó su amplio conocimiento en materia económica.

Años después, fue buscado por sectores monárquicos para participar en la restauración de la Corona, pero renunció al comprobar que Isabel II seguía rodeada de personas poco fiables, una decisión compartida por otros antiguos ministros isabelinos. En 1871, alarmado por el avance del radicalismo revolucionario tras la Comuna de París, fundó la revista En Defensa de la Sociedad, una publicación que reunió a intelectuales de diversos orígenes en defensa del orden social cristiano y que se consolidó como una de las mejores tribunas del pensamiento conservador del momento.

Bravo Murillo falleció el 10 de enero de 1873 en Madrid. Cumpliendo su voluntad, fue enterrado en su ciudad natal, Fregenal de la Sierra, que más tarde le dedicó un mausoleo en reconocimiento a su legado. Su vida y obra representan un modelo de honradez, discreción y compromiso con el servicio público. Fue pionero en la transparencia institucional al ordenar la publicación mensual en la Gaceta Oficial del uso detallado de los fondos públicos -una medida inédita en la España de su tiempo-.

Rechazó sistemáticamente honores y privilegios: no aceptó el Toisón de Oro, renunció a ocupar plazas en la Real Academia de la Historia y en la de Ciencias Morales y Políticas, y nunca cobró sueldo como ministro, viviendo exclusivamente de su ejercicio profesional como abogado. Humilde hasta el final, solía desplazarse a pie por Madrid y rara vez usaba carruajes oficiales.

Su éxito en la gestión del Estado se debió a una combinación de inteligencia práctica, meticulosidad en el estudio de los problemas y la selección rigurosa de expertos, sin atender jamás a su ideología. Como orador, era conciso y adverso al artificio retórico. Su legado político -aunque debatido en cuanto a sus ideas constitucionales- destaca por la claridad, precisión y eficacia de su acción pública, que lo convierten en una figura singular en la historia política del siglo XIX español.

