Caveat Emptor… o búscate la vida

«A ver…, aparte de las carreteras, el alcantarillado, el agua corriente, la seguridad, los baños, la educación, el vino, la irrigación, la paz…, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?». Esa frase la decía Reg, líder del Frente Popular de Judea (People’s Front of Judea) en La vida de Brian. Nuevamente los Monty Python anticiparon casi medio siglo los movimientos encaminados a luchar contra causas imaginarias o casi… Antes de meterme en el berenjenal de las luchas por causas superadas, disimuladamente proseguiré resolviendo la pregunta que lanzaba Reg: «los romanos nos trajeron el derecho». Es agosto y no estoy para fregaos.

¿Qué es el Caveat Emptor?

El principio Caveat Emptor significa literalmente ‘que el comprador tenga cuidado’. Es una máxima del derecho que regula los contratos. Establece que la responsabilidad por comprobar la calidad o condiciones de lo comprado recae en el comprador. Invierte la carga del vendedor de asegurarse la calidad y buen estado de lo que vende, volcándola en el comprador, que queda obligado, bajo su responsabilidad, a verificar cuidadosamente lo que adquiere.

En su forma completa latina es caveat emptor, quia ignorare non debuit quod jus alienum emit (que el comprador tenga cuidado, pues no debería ignorar la naturaleza del bien que adquiere). Aunque la expresión no era romana, en el Derecho Romano arcaico imperaba un esquema similar: el vendedor solo respondía de lo que proclamaba explícitamente. La responsabilidad del vendedor por vicios estaba limitada, salvo que se derivara de estipulaciones específicas (stipulationes) o de fraude oculto.

Camino hacia la protección del consumidor

En sistemas de derecho mas liberales, como el de EEUU, este principio ha estado vigente hasta bien entrado el Siglo XX. Han tenido que sucederse numerosos fallos judiciales a favor de los consumidores para introducir, por ejemplo, las garantías por parte del fabricante. Estos hechos iniciaron el camino hacia la protección del consumidor actual.

Hoy, el principio ha sido desplazado en muchas jurisdicciones en favor de enfoques que favorecen al consumidor. El principio Caveat Venditor (que el vendedor tenga cuidado) es ahora el dominante, con implicaciones como garantías implícitas y derechos de devolución.

Aunque nos parezca una obviedad que los bienes que adquirimos tengan garantías, que el vendedor responda de sus vicios ocultos o no ocultos, según en que casos, que podamos desistir de los contratos..., la realidad es que hasta hace poco era mas responsable del estado y la calidad el comprador que el vendedor.

¿Quién no ha ido de compras con sus mayores, padres o abuelos y estos han examinado el producto durante largo rato para luego no comprarlo? La generación de la postguerra vivió la transición de un sistema tipo Caveat Emptor al actual de protección del consumidor, y algo quedo de ello a sus hijos, los boomers, que miran dos veces antes de soltar los billetes. A su vez, los hijos de los boomers hemos nacido libres de responsabilidad al comprar, por eso tenemos las casas llenas de zarrios inservibles acumulados, comprados sin pensar.

La transmisión de la responsabilidad del comprador al vendedor la podemos ver en casa. La abuela, nacida en la postguerra, va a Arruti Modas y examina la prenda, comprueba la sisa, palpa el género, revisa la costura de inicio a fin… y lo mismo ni se la compra porque no le convence. Su hija, nacida en el Baby Boom, acude a Galerías Madrid, se prueba la prenda, mira la composición del tejido, y tira con ella y algo a conjunto. Si no le queda bien, la devuelve. Y la nieta, millenial, se compra 4 vestidos en el Zara online sin saber ni de que material son ni como le quedan ni nada, ni le interesa. Si le da la gana los devuelve sin más explicación o incluso los revende.

Asociación de Consumidores

Este principio puede tener sentido en mercados muy simplificados o cuando el comprador es experto. Pero en economías modernas, desiguales en información y técnicas, su aplicación en origen resulta injusta.

Sería incongruente que una asociación de consumidores, o su presidente aquí firmante, defienda el principio Caveat Emptor como regulador en transacciones, y menos entre transacciones consumidor-empresa. Pero no lo condenamos tampoco como principio, al menos, inspirador para tener una sociedad de consumidores inteligentes y formados, que compren y contraten correctamente en la medida de las informaciones de las que dispongan, y no sean objeto de infantilización ni de la especial protección del incapaz por parte de las administraciones públicas.

El autor es abogado. Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura

