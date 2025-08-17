El Ejército envía medios y efectivos para luchar contra los incendios de Extremadura

El Ejército de Tierra y la Armada entran en la lucha contra los incendios forestales de Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, acaba de anunciar en sus redes sociales el envío de medios humanos y materiales para ayudar al control de los fuegos.

En concreto, ha especificado que llegarán 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa (Badajoz), "que harán funciones de presencia, vigilancia y disuasión en otras partes del territorio que no sean la de la emergencia".

Además, se añade un dispositivo de refuerzo con cuatro máquinas pesadas de la Armada, que se desplazarán desde Rota (Cádiz).

Guardiola ha mostrado en su mensaje en X su agradecimiento al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencia, quien ha llamado a la presidenta para informar del envío de los medios.

Esa llamada se produce después de que el Gobierno haya informado a la Junta de que "no tiene capacidad para poder mandarnos más medios", según aseguraba Guardiola.

Medios del Gobierno central

Desde la Delegación del Gobierno de Extremadura, no obstante, señalan que el Estado ha puesto a disposición de la Junta todos los medios operativos disponibles y que en estos momentos están trabajando más de 200 servicios de Guardia Civil, 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y los medios aéreos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, insiste: "desmentimos tajantemente que el Gobierno no ponga todos sus recursos al servicio de la Junta de Extremadura". Asegura que "no puede hacer política de los incendios" y subraya que se está dando respuestas, "pero hay que trabajar desde el rigor técnico y solicitar lo que realmente se necesita".