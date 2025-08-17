Evacúan Gargantilla y confinan Hervás por el incendio de Jarilla, "totalmente desbocado"

Se cumplen ya seis días en los que el fuego de Jarilla no ha dado tregua y ha continuado avanzando sin control. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comunicado esta mañana que el flanco norte está "completamente desbocado" y decreta de forma urgente la evacuación de los 364 vecinos de Gargantilla a la Bombonera de Plasencia y el confinamiento de la población de Hervás. Las hectáreas quemadas ascienden a 9.000 en un perímetro de 100 kilómetros.

Se mantiene también el desalojo de 250 vecinos de Rebollar, que desde las 21.30 horas de ayer se encuentran en el mismo espacio habilitado de la ciudad placentina. La mayoría de los vecinos salieron rápidamente por sus propios medios y solo una veintena usaron el autobús habilitado, "una evacuación ejemplar en tiempo récord". También desalojaron a las personas vulnerables de Segura de Toro, y los residentes que quieran pueden evacuarse de forma voluntaria. Además, pidieron que, de manera preventiva y voluntaria, los clientes del balneario Valle del Jerte abandonaran el lugar.

La Junta ha comunicado a las doce que también se evacúan las personas del camping del Pinajarro y del albergue Valle del Ambroz.

Amenaza al límite con Castilla y León

"Saltó el Puerto de Honduras y está ahora mismo a 7 kilómetros del límite geográfico entre Extremadura y Castilla y León", informa el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que asegura que este foco "tiene una meteorología propia, la energía que produce crea sus vientos y tiene vida propia, es imposible trazar una estartegia así".

La Junta informará de su evolución a la comunidad de Castilla y León por si pasara el límite, algo que, "con toda probabilidad va a ser así".

Más de 300 medios en la zona

En jornada de hoy, van a estar 17 medio aéreos trabajando en el incendio, dependiendo también de las condiciones meteorológicas. "Si estas permiten que trabajen en todos los puntos, así será", pero si ocurre lo mismo que ayer y se genera un pirocúmulo (nube vertical de grandes dimensiones), "no será posible". Por lo tanto, "seguiremos trabajando en tareas de consolidación en los flancos en los que sea viable".

El dispositivo está formado por 50 bomberos forestales (se incorporarán 20 más a lo largo de la jornada), dos equipos de maquinaria completos, seis agentes del medio natural, seis tecnicos de extinción, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 140 efectivos sobre el terreno, más el personal de apoyo logístico. "Trabajamos en torno a los 300 y 350 efectivos", especifica el consejero.

Aunque la parte norte apunta a un desarrollo "totalmente desfavorable", la buena noticia llega desde el flanco sur, en El Torno y Casas del Monte, que ha tenido una buena evolución durante la noche y está "bastante controlado".

El incendio de Jarilla desde Hervás a las 12.00 horas. / Cedida

"El Gobierno no tiene capacidad para poder mandarnos más medios"

Desde el viernes, la Junta de Extremadura reclama al Gobierno central la llegada de más medios humanos y materiales para atajar este incendio. "La petición que habíamos realizado no ha sido atendida hasta el momento", afirma Guardiola, que asegura que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, les ha comunicado que "el Gobierno no tiene capacidad para poder mandar más medios a Extremadura".

Según la solicitud remitida por la Junta a la Presidencia del Gobierno se pidieron al Cecop nacional 200 bomberos forestales con formación en tendidos de manguera, 50 autobombas forestales, 5 aviones anfibios, 5 helicópteros medios o semi pesados bombarderos, 5 helicópteros ligeros de transporte y extinción y 5 equipos de maquinaria pesada. Además, Extremadura ha solicitado a través del mecanismo europeo de Protección Civil 100 vehículos autobomba con una dotación mínima de 4 bomberos por vehículo, 10 helicópteros antiincendios ligeros con tripulación y otros 10 aviones anfibios contra incendios.

"Somos muy conscientes de que la UME está al 100% de su capacidad en activo y aprovecho para agradecer el trabajo tan magnífico que están realizando en nuestra región, pero necesitamos un refuerzo del Ejército", insiste la presidenta.

Más de 25.000 hectáreas en seis días

Entre los siete grandes fuegos que había anoche (Jarilla, Casar, Aliseda, Alburquerque, Llerena, Membrío y Logrosán) se contabilizan ya 25.000 las hectáreas quemadas en un perímetro de 310 kilómetros en menos de una semana. La superficie quemada esta semana ya triplica la que se calcinó el pasado año durante la etapa de mayor riesgo de fuego.

En estos momentos, de esos siete, quedan tres activos además del de Jarilla, ya que el resto han sido estabilizados esta madrugada. Tanto el consejero como la presidenta, avanzan que, a excepción de Jarilla, el resto han tenido una bueva evolución durante la noche y están "prácticamente consolidades", aunque "hay que estar alerta" de posibles reactivaciones.

Cabe recordar que la Junta mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región.