El fuego afecta al tráfico: estas son las carreteras cortadas este domingo en Extremadura

La simultaneidad de incendios que se encadenan desde hace seis días en la región está provocando numerosos cierres de vías. Especialmente, el fuego de Jarilla, que ya arrasa más de 6.000 hectáreas y desde su inicio ha obligado a evacuar cuatro pueblos y confinar otros tres, es el que más problemas está dando en este aspecto.

Según la última actualización de la Guardia Civil a las 10.30 horas de este domingo, se mantienen cerradas las siguientes carreteras:

La carretera que une Cabezuela del Valle y Hervás, la CC-224. El cierre de la vía del Puerto de Honduras se realiza ante la proximidad de las llamas.

La de Aldeanueva del Camino con Casas del Monte y Segura de Toro (CC-218).

La CC-234 (De N-110 a Rebollar) desde el km 0 hasta el km 3,970 (hasta Rebollar)

Anteriormente también se había cortado la -CC-321 desde Arroyo de la Luz hasta la intersección con el Restaurante el Gallo, pero se ha procedido a su apertura a las 10:20 horas.