El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego

La presidenta de la Junta, María Guardiola, aseguró esta mañana que el Gobierno ha comunicado que "no tiene capacidad para poder mandarnos más medios" para la lucha contra el fuego. Lo hizo al término de la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), encuentro en el que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, trasladó esta información, según precisó Guardiola. La presidenta reiteró que "nuestras peticiones" al ejecutivo de Pedro Sánchez "no han sido atendidas" y aludió a que, a pesar de que sabemos que la UME está "al cien por cien", necesitamos "refuerzo de personal del Ejército de Tierra".

Durante la semana se ha insistido por parte de la Junta sobre la necesidad de contar con más dotaciones y recursos, dado que la amplitud de incendios en la comunidad hace que no se haya podido contar con los medios suficientes para responder a todos los fuegos. Fue el viernes cuando se concretó esa demanda con la petición, como reclamaciones principales, de un centenar de vehículos y veinte medios aéreos, además se planteó recibir estos recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, también se insistió en contar con operativos del ejército.

"Negligencia política"

El consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista, que habló después de Guardiola, reiteró que la solicitud al Mecanismo Europeo de Protección Civil se tiene que hacer "a través del Gobierno de España; y si lo trasladan o no, lo deben justificar, y no con un rechazo por silencio administrativo (...) si hay silencio administrativo, hay negligencia política", reiteró Bautista, en una situación como la actual de emergencia.

Preguntada por la reunión del CECOP (Centro de Coordinación de Protección Civil), que presidió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Guardiola aseguró que este encuentro se celebró "sin las comunidades autónomas, a nosotros no nos han convocado para recibir la información de primera mano, la que tenemos es la que esta mañana hemos recibido del delegado del Gobierno en el CECOPI".

El sábado, durante una visita a Cáceres, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que el Estado, a través del mecanismo de coordinación que está en marcha, "está dando respuesta a todos los medios que han sido solicitados", añadiendo que en el contexto actual hay que trabajar "desde el rigor técnico, solicitando lo que realmente se necesita" y valorando que "es fundamental contar con pofesionales en la materia". Sus declaraciones fueron respondidas por Bautista: "espero que no piense que lo que pide Extremadura no se corresponde con la realidad".

Desde la Junta se difudieron esta mañana las solicitudes de medios que se han hecho los días 15 y 16 de agosto a Presidecia de Gobierno, los ministerios de Interior y Defensa y al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación. En la petición a la Presidencia de Gobierno, que es de fecha del día 16, se detalla la demanda, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, de cien vehículos autobomba con una dotación mínima de cuatro bomberos por vehículo, diez helicópteros antiincendios ligeros con su tripulación y diez aviones anfibios contra incendios.