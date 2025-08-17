El resto de siniestros que siguen activos
Los incendios de Alburquerque, Aliseda y Membrío tienen una evolución favorable
Los de Casar de Cáceres, Burguillos y Llerena se han estabilizado
La presidenta de la Junta, María Guardiola, informó esta mañana, al término de la reunion del CECOPI, de que el resto de incendios activos, a excepción del de Jarilla, han tenido "una evolución favorable" durante las últimas horas, aunque "habrá que estar pendiente y en alerta" todo el día porque las temperaturas seguirán siendo muy altas y "pueden reactivarse".
Los incendios que estaban activos esta mañana eran, además de Jarilla, los de Alburquerque, Aliseda y Membrío. Otros incidentes que han preocupado en los últimos días, como los de Casar de Cáceres, Burguillos del Cerro y Llerena, ya están estabilizados, según la información que difundió esta mañana la Consejería de Gestión Forestal a través de la red X. El de Casar de Cáceres se reactivó ayer y obligó a volver a desalojar a vecinos de la urbanizacion Viñas de la Mata. Lo mismo ocurrió con el siniestro de Aliseda, que también obligó a evacuar a residentes de la finca de Cuartos del Baño.
El consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista, que habló después de Guardiola, lanzó un mensaje de prudencia al recordar que durante las últimas mañanas se ha dado información de que la situación habia mejorado y luego "por la tarde" se complica. "Por mucho que la evolución sea favorable, hay que tener en cuenta que esto puede cambiar y eso implica estar sobre el terreno y tener personal allí", recalcó, para incidir en que el despliegue del Infoex "ya no da" para más.
Alburquerque y Membrío
Bautista dio datos concretos sobre los incendios de Alburquerque y Membrío. En el primero son 2.500 hectáreas afectadas y "en estos momentos trabajan tres unidades de bomberos forestales", la evolución del mismo "es favorable con independencia de que pueda levantarse a lo largo del día y es necesario estar muy al cuidado". En Membrio son 350 hectáreas "y trabajan un total de 16 personas con un equipo de maquinaria completo y la evolución es favorable"
