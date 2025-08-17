El resto de siniestros que siguen activos

Los incendios de Alburquerque, Aliseda y Membrío tienen una evolución favorable

Los de Casar de Cáceres, Burguillos y Llerena se han estabilizado

Terreno quemado, el sábado, junto a Viñas de la Mata.

Terreno quemado, el sábado, junto a Viñas de la Mata. / JORGE VALIENTE

José Luis Bermejo

José Luis Bermejo

La presidenta de la Junta, María Guardiola, informó esta mañana, al término de la reunion del CECOPI, de que el resto de incendios activos, a excepción del de Jarilla, han tenido "una evolución favorable" durante las últimas horas, aunque "habrá que estar pendiente y en alerta" todo el día porque las temperaturas seguirán siendo muy altas y "pueden reactivarse".

Los incendios que estaban activos esta mañana eran, además de Jarilla, los de Alburquerque, Aliseda y Membrío. Otros incidentes que han preocupado en los últimos días, como los de Casar de Cáceres, Burguillos del Cerro y Llerena, ya están estabilizados, según la información que difundió esta mañana la Consejería de Gestión Forestal a través de la red X. El de Casar de Cáceres se reactivó ayer y obligó a volver a desalojar a vecinos de la urbanizacion Viñas de la Mata. Lo mismo ocurrió con el siniestro de Aliseda, que también obligó a evacuar a residentes de la finca de Cuartos del Baño.

El consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista, que habló después de Guardiola, lanzó un mensaje de prudencia al recordar que durante las últimas mañanas se ha dado información de que la situación habia mejorado y luego "por la tarde" se complica. "Por mucho que la evolución sea favorable, hay que tener en cuenta que esto puede cambiar y eso implica estar sobre el terreno y tener personal allí", recalcó, para incidir en que el despliegue del Infoex "ya no da" para más.

Alburquerque y Membrío

Bautista dio datos concretos sobre los incendios de Alburquerque y Membrío. En el primero son 2.500 hectáreas afectadas y "en estos momentos trabajan tres unidades de bomberos forestales", la evolución del mismo "es favorable con independencia de que pueda levantarse a lo largo del día y es necesario estar muy al cuidado". En Membrio son 350 hectáreas "y trabajan un total de 16 personas con un equipo de maquinaria completo y la evolución es favorable"

